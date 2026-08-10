La Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz acoge el viernes la actuación de la comparta 'DSAS3', ganadora del COAC 2026

Archivo - La comparsa DSAS3 (de Jesús Bienvenido) en un momento de su pase en la final del COAC 2026 en el Gran Teatro Falla de Cádiz. A 14 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', actuará el viernes 14 de agosto en La Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz tras su paso por el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), donde obtuvo el primer premio en su modalidad.

La agrupación carnavalera recalará en el céntrico escenario de la institución, donde ofrecerá un emotivo repertorio a partir de las 21,00 horas con entrada libre hasta completar aforo, ha informado la Fundación Unicaja en una nota.

Reconocida por su calidad vocal, puesta en escena y la profundidad de sus letras, la comparsa 'DSAS3' se ha consolidado como una de las agrupaciones de referencia del actual Carnaval gaditano. Su propuesta artística destaca por combinar una afinación con mensajes cargados de "sensibilidad y profundidad", conquistando al público y a la crítica durante su paso por las tablas del Gran Teatro Falla.

Como se ha señalado, la actuación permitirá a los asistentes "disfrutar de una tradición cultural única que trasciende el humor y la fiesta para convertirse en una herramienta de expresión social y emocional". Y es que a través de sus coplas, la comparsa invita a la reflexión sobre la realidad que nos rodea, mostrando que la música y la poesía siguen siendo vehículos de transformación y encuentro.

La actuación se enmarca en el ciclo 'Coplas en la Terraza' con el que la Fundación Unicaja pone en valor el Carnaval de Cádiz a través de las agrupaciones protagonistas del último Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).

Tras el paso de la comparsa 'DSAS3', el ciclo culminará el 3 de septiembre con la chirigota revelación 'Los amish del mono', de Ale 'el Peluca', que ya ganó el primer premio del COAC en 2025 con 'Los calaíta'.

Jesús Bienvenido pisó las tablas del Falla con su comparsa 'DSAS3', que, con letras "de gran voltaje social", denuncia el estado del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de ahí el enigmático acrónimo del nombre. La comparsa se presentó en escena encarnando a bufones contemporáneos que son la voz crítica que afronta problemas reales de la sociedad.

Bienvenido tiene en su haber tres primeros premios con 'Las ratas' (2025), 'Los santos' (2010) y 'Los irracionales' (2017).

Hasta el 26 de septiembre, la Terraza Fundación Unicaja de Cádiz, con más de 400 metros cuadrados y vistas panorámicas de la ciudad, ofrecerá conciertos de flamenco, de jóvenes creadores, actuaciones de coplas de Carnaval, encuentros con figuras del pensamiento contemporáneo, conferencias sobre arquitectura y urbanismo y talleres lúdico-formativos para público familiar sobre astronomía, biología marina o arquitectura.

Todos los conciertos, conferencias y encuentros son gratuitos, con entrada libre hasta completar aforo.