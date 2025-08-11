La Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz acogerá el 20 de agosto una charla sobre arquitectura y patrimonio

Los arquitectos Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa en una imagen de archivo. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los arquitectos Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa protagonizarán una charla sobre arquitectura y patrimonio el próximo miércoles 20 de agosto a las 20,30 horas en La Terraza de Fundación Unicaja de Cádiz.

Esta nueva cita del ciclo 'Arquitectura, paisaje y territorio' está impulsado en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cádiz, y será de entrada libre, ha indicado Fundación Unicaja en una nota.

Los recién galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura compartirán su visión sobre las relaciones entre arquitectura y patrimonio, incidiendo en la importancia de intervenir sobre lo preexistente con sensibilidad y respeto.

Ángela García de Paredes, sobrina nieta del compositor gaditano Manuel de Falla, ejerce su actividad profesional e investigadora en el estudio de arquitectura Paredes Pedrosa Arquitectos, que fundó junto a Ignacio Pedrosa en 1990.

La singularidad de su obra se explica desde su formación inicial en el estudio de arquitectura de su padre José María García de Paredes, en el que tradición y modernidad, la atención a la historia y la vinculación a otras disciplinas artísticas como la música constituyeron las guías de su aprendizaje, ha reseñado la entidad.

Las intervenciones de estos dos arquitectos en el patrimonio incluyen obras como la protección y puesta en valor de la Villa Romana La Olmeda, la Biblioteca de Ceuta, que incorpora un yacimiento meriní, o la Biblioteca de Córdoba, que incorpora un muro califal.

También han comisariado el Pabellón de España en la VI Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, la Muestra 'Arquitectura para la Música' y las Bienales Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Cádiz (2012) y en Sao Paulo (2016).

Ambos imparten docencia en proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Madrid desde 1995 y han sido profesores invitados en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia.