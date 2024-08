Los agricultores del Condado de Huelva anuncian movilizaciones "si no se aprueban ya" las ayudas del Pacto de Doñana

HUELVA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha anunciado que sus agricultores se movilizarán "si no se aprueban ya" las ayudas contempladas en el conocido como Pacto de Doñana, firmado por Gobierno de España y Junta de Andalucía en noviembre de 2023.

El portavoz de la Plataforma, Manuel Mora, ha explicado en rueda de prensa que "el plazo máximo para contar con ella es septiembre, y ya vamos tarde" porque, a su juicio, "este periodo de incertidumbre debería estar ya cerrado", teniendo en cuenta que la normativa se anunció que estaría publicada entre los meses de abril y mayo pasados, según han indicado la entidad en una nota de prensa.

"La situación en el Condado es dramática y la viven unas 1.500 familias", ha alertado Mora, que ha añadido que "con la falta de aprobación de las ayudas la situación se complica más". Esta incertidumbre, "se traslada a los entornos locales y debemos mejorar la reputación de la comarca, que comienza otra campaña más en malas condiciones".

MESA DE TRABAJO Y CONTACTOS "FORMALES"

En este sentido, el portavoz ha solicitado que se cree una mesa de trabajo, de consenso, en la que estén sentados el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Plataforma "y se acabe así con el limbo político". Los agricultores, por su parte, "lo han dado todo por este pacto, retiraron la proposición de ley del Parlamento andaluz, su única baza hasta entonces para salvar sus explotaciones, y ahora esperan que las administraciones respondan".

Al respecto, ha asegurado que el sector ha mantenido "contactos informales" tanto con el Gobierno central como con la Junta, por lo que ha pedido que "esos contactos a partir de ahora se hagan formales y sobre todo se constituya esa comisión de seguimiento".

"Estas ayudas no son unas ayudas normales, si no que son específicas a un sector específico para la retirada de tierra. Entonces no es tan complicado establecer el límite de esas ayudas, desde mi punto de vista", ha añadido.

Por este motivo, ha asegurado que "si la situación no se arregla, volveremos a las movilizaciones", de hecho, la Plataforma ya ha protagonizado con anterioridad "manifestaciones históricas, tanto en Huelva como en Sevilla, en las que se ha volcado todo el sector primario onubense, no sólo el Condado".