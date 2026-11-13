Amaia Salamanca sobre el Premio Luz del Festival de Cine de Huelva: "Es el más importante de mi carrera"

La actriz Amaia Salamanca, Premio Luz del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Amaia Salamanca será esta noche una de las protagonistas de la Gala Inaugural del 52 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, en la que recibirá el Premio Luz. El certamen distingue a la artista por una trayectoria que abarca el cine, la televisión y el teatro.

Con la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce "el talento" de profesionales del cine y la televisión con una trayectoria "consolidada" y una "destacada" proyección en la industria audiovisual, ha indicado la organización en una nota.

"Para mí es muy importante, es el premio más importante que he recibido", ha expresado Salamanca, que se ha mostrado "muy agradecida al Festival de Huelva por este reconocimiento". La actriz, que visita Huelva por primera vez, ha asegurado sentirse "muy emocionada de estar aquí".

Amaia Salamanca se ha referido también a la "suerte" que ha tenido de poder enlazar proyectos en cine, teatro y televisión y de compaginar su trabajo con la crianza de sus tres hijos. "Los proyectos los hago con muchas ganas, todos igual", ha señalado. De los tres medios, ha reconocido que el escenario es el que más le exige: "El que más miedo me da es el teatro, tienes que ser más resiliente. Es lo que más respeto me da", ha asegurado.

La intérprete madrileña también ha explicado que, aunque con los años quizá se haya vuelto más "responsable", conserva la esencia y la ilusión de sus comienzos. "He estado siempre con los pies en la tierra", ha afirmado.

Entre sus trabajos más personales se encuentra 'Empatía', el cortometraje que ha escrito, producido y dirigido. Salamanca ha contado que desde hacía tiempo tenía la inquietud de dirigir y que la historia nació de una preocupación suya como madre: cómo influyen los móviles y la inteligencia artificial en los adolescentes.

Con el corto quiere llamar la atención sobre esa cuestión y animar a los adultos a reflexionar sobre el entorno en el que están creciendo sus hijos. La actriz, que ha destacado "el placer" que supone para ella trabajar en Iberoamérica y que allí reconozcan su trabajo, confía en que 'Empatía' llegue también al público iberoamericano.

"Yo siempre voy proyecto a proyecto", ha explicado al hablar del futuro. "Sueños me quedan muchos por cumplir, pero no me pongo metas", ha añadido. Su deseo es "seguir haciendo proyectos bonitos" y que le "motiven".

TRAYECTORIA DE AMAIA SALAMANCA

Amaia Salamanca debutó como actriz en la serie juvenil 'SMS, sin miedo a soñar' y alcanzó una gran popularidad con su interpretación de Catalina en 'Sin tetas no hay paraíso', papel por el que obtuvo sendas nominaciones a Mejor Actriz Revelación en los Premios de la Unión de Actores y en los Fotogramas de Plata.

Su primera película fue 'Fuga de cerebros', dirigida por Fernando González, en la que demostró su talento para la comedia, que continuó desarrollando en 'Tensión sexual no resuelta', de Miguel Ángel Lamata. Posteriormente, protagonizó producciones televisivas como 'Felipe y Letizia' y 'Gran Hotel', serie por la que recibió el Premio TP de Oro a Mejor Actriz y una nominación a Mejor Actriz en el Festival de Montecarlo. Su trayectoria en televisión continuó con títulos de éxito como 'Velvet' y 'Tiempos de guerra'.

En cine, ha participado en películas de diferentes géneros, como 'Atraco', de Eduard Cortés; 'Nuestros amantes', de Miguel Ángel Lamata; 'Manual de principiantes para ser presidente', dirigida por Salim Nayar; la producción argentina 'Perdida', de Alejandro Montiel; '¿Qué te juegas?', de Inés de León; la comedia familiar 'A pesar de todo', de Gabriela Tagliavini, y el éxito de taquilla 'Lo dejo cuando quiera', de Carlos Therón.

Su trayectoria también incluye trabajos sobre los escenarios, como 'La marquesa de O', dirigida por Magüi Mira, y las obras 'La Orestiada' y 'Prometeo', representadas en el Teatro Clásico de Mérida bajo la dirección de José Carlos Plaza.

En los últimos años, Salamanca ha seguido alternando proyectos cinematográficos y televisivos. Entre ellos destaca la serie de Movistar Plus+ 'Todos mienten', por la que obtuvo el Premio Produ a Mejor Actriz de Reparto, además de la producción de Netflix 'Bienvenidos a Edén' y la película internacional 'The Man from Rome', dirigida por Sergio Dow y rodada íntegramente en inglés.

En 2024 rodó a las órdenes de David Trueba 'Siempre es invierno', adaptación cinematográfica de su novela 'Blitz', que llegó a las salas en el año 2025. Ese mismo año estrenó la primera temporada de 'Muertos S.L.', la comedia de Movistar Plus+ nominada a Mejor Serie de Comedia en los Premios Feroz.

En 2026, la actriz ha estrenado la serie 'Pura sangre', que protagoniza junto a Ángela Molina, y la película de terror 'La ahorcada', dirigida por Miguel Ángel Lamata y también protagonizada por ella. Entre sus próximos proyectos figura 'Hechos probados', película y serie de Prime Video que protagoniza y cuyo estreno en cines está previsto para el 13 de noviembre.

Asimismo, tiene pendiente de estreno para el verano de 2027 la comedia 'Menudas vacaciones', protagonizada por ella y dirigida por Mar Olid. En este mismo 2026, Amaia Salamanca ha finalizado la producción de su primer proyecto como directora, el cortometraje 'Empatía', del que también es guionista y que aborda el impacto del uso del móvil y las pantallas en la salud mental de niños y adolescentes.

Con este reconocimiento, Amaia Salamanca se incorpora a la relación de profesionales del audiovisual distinguidos con el Premio Luz del Festival de Huelva, un galardón que pone en valor el talento y la proyección de intérpretes con una trayectoria destacada en la industria cinematográfica y televisiva.