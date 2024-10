Andalucía Aerospace celebra la puesta en marcha del centro del CEUS, "clave" para el sector

HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Andalucía Aerospace, Antonio Gómez-Guillamón, ha celebrado la puesta en marcha del CEUS (Centro de Ensayos para Unmanned Systems) en Moguer, Huelva, que considera que será "clave" para el sector. Se trata de un centro destinado al desarrollo, ensayos y certificación de sistemas aéreos no tripulados, de cualquier tamaño y peso, al contar con una gran infraestructura de características únicas en Europa.

El centro pertenece al INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) y trabajará conjuntamente con Cedea, Centro de Experimentación de El Arenosillo, convirtiéndose en un centro "de excelencia internacional", ha indicado Andalucía Aeroespace en una nota.

"La puesta en marcha del CEUS confirma el excelente ecosistema de infraestructuras que tenemos en la región para el desarrollo y experimentación de tecnologías relacionadas con los sistemas aéreos no tripulados y la movilidad aérea avanzada. El mejor escenario posible para que nuestras empresas sigan innovando en un campo en el que Andalucía tiene un gran potencial", ha afirmado el presidente del clúster aeroespacial y de defensa andaluz.

Asimismo, ha indicado que las empresas del sector UAS (Unmanned Aerial Systems) y Movilidad Aérea Avanzada que pertenecen a Andalucía Aerospace facturaron en 2023 más de 3,6 millones euros, "un segmento prioritario en Andalucía en tendencia de crecimiento cuyo impulso y desarrollo están incluidos como objetivo de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía".

Gómez-Guillamón ha señalado que "Andalucía no solo cuenta con instalaciones de vanguardia para la experimentación con drones, también con empresas con productos propios de altas prestaciones y entidades que son punta de lanza en investigación y desarrollo de tecnologías UAS".

La integración de los drones en el espacio aéreo es una de las principales líneas de investigación que se desarrollan en Andalucía a través de diversos proyectos, "y en robótica aérea somos referencia mundial", ha recordado el presidente de Andalucía Aerospace.

Además de los centros CEUS y Cedea del INTA y los centros ATLAS de CATEC en Jaén, Andalucía albergará también el Centro de Innovación en Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana (CUAM, por sus siglas en inglés; Center for Innovation in the Unmanned Aerial Vehicles and Urban Air Mobility), que se ubicará en el Parque Tecnológico Aeroespacial Aerópolis y para el que ya se han licitado los primeros contratos para su equipamiento.

Desde el clúster aeroespacial y de defensa andaluz se trabaja desde hace años en el impulso de la industria UAS y de las empresas que forman parte de este sector, ha apuntado Gómez-Guillamón.

Asimismo, ha destacado que "un ejemplo es su integración en el consorcio europeo Prestigious, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad de las pymes europeas en el campo de los drones y que se dirige a dos segmentos de mercado con fuerte potencial de crecimiento para las pymes europeas: inspección y seguridad, disponible en aplicaciones VLOS (navegación a la vista) y BVLOS (navegación fuera de la vista), y se centra en oportunidades en cuatro países no europeos (Canadá, Chile, Nigeria y Senegal)".