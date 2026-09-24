Con Andalucía lleva a pleno "las filtraciones" en las balsas de fosfoyesos

Balsa de fosfoyesos de Huelva. - IU HUELVA

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, interpelará al Gobierno municipal en el Pleno de septiembre para que explique "por qué no ha convocado" el Órgano de Participación Ciudadana sobre los Fosfoyesos "tras conocerse" el último informe de seguimiento de las obras de clausura de las balsas de Fertiberia.

En su iniciativa, Rossi señala que el informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, hecho público el pasado 11 de septiembre, recoge problemas en el cierre perimetral del apilamiento 2. Entre ellos, cita "indicios de erosión e inestabilidad" asociados a las lluvias, "filtraciones y humedades" en la base del talud exterior, así como valores de permeabilidad "superiores a los previstos" en el proyecto, ha indicado en una nota.

El documento también recoge que cinco de las seis muestras analizadas "no alcanzan el ángulo de rozamiento interno exigido". Con Andalucía sostiene que estas observaciones "se suman a las advertencias anteriores sobre el proyecto de clausura".

Así, la formación ha remarcado que en febrero de 2025 solicitó la suspensión cautelar de los trabajos en las zonas 2 y 3 y una revisión del proyecto. Ante el nuevo informe, reclama que el Ayuntamiento reúna al órgano de participación "para informar" a los grupos políticos, la comunidad científica y la ciudadanía "sobre sus conclusiones y consecuencias".

La interpelación pregunta expresamente a la alcaldesa, Pilar Miranda, "por qué no ha convocado ese órgano pese a las sucesivas alertas técnicas". Para Rossi, el Ayuntamiento "debe ejercer un papel activo en el seguimiento de una actuación que afecta a la marisma y a la ría de Huelva".

OTRAS MOCIONES

En el mismo Pleno, la concejal preguntará si el equipo de gobierno tiene previsto estudiar un tranvía metropolitano "que conecte Huelva con los municipios de su entorno" y "si está dispuesto a impulsar esa posibilidad junto con la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía".

La iniciativa plantea esta alternativa ante la "dependencia actual" de las conexiones por carretera. Rossi también pedirá información sobre el espacio escénico y las salas de ensayo proyectadas en una nave del almacén municipal de la avenida Humilladero de la Cinta, "si han concluido las obras, si se ha completado la fase de equipamiento y mobiliario y si alguna agrupación de la ciudad utiliza ya las instalaciones".

Con Andalucía señala que en abril de 2024 el Gobierno municipal presentó la reforma como próxima a terminar y que el proyecto contemplaba, entre otros usos, una sede para la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

Por último, la edil solicitará al Ayuntamiento que explique "cómo ha planificado la Feria del Caballo y de Otoño de 2026 para cumplir los acuerdos alcanzados con los vecinos de Zafra". La pregunta se refiere a los compromisos municipales para proteger el parque Alcalde Juan Ceada, entre ellos el traslado fuera del recinto de determinadas actividades de la feria.