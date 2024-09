Asaja-Huelva prevé que la cantidad extraída de corcho supere a la del pasado año

HUELVA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Huelva prevé que la cantidad extraída de corcho este año sea "superior a la del año pasado", por lo que se concluye que "la campaña se ha dado bastante bien", y "no ha habido prácticamente problemas de saca en ningún sitio y se ha prolongado hasta bien entrado agosto.

Según ha indicado la patronal a Europa Press, los asociados consultados, tanto titulares de fincas como empresas corcheras, han trasladado que "han podido sacar todo lo que estaba previsto en la provincia y que solo en algunas fincas muy puntuales han encontrado algunos problemas para poder sacar el corcho".

"Problemas básicamente debidos a las condiciones particulares de la finca --muy tempranas y con corchos extremadamente delgados-- y como desgraciadamente sucede cada año, a la falta de mano de obra especializada, que inevitablemente ha retrasado la saca y no se ha llegado a tiempo de coger los árboles en su momento ideal. En estos casos, lo mejor es parar los trabajos para no causarle daños al arbolado", han señalado desde Asaja-Huelva.

En este sentido, la patronal agraria ha explicado que la cantidad de corcho extraído ha sido superior a la del año pasado debido a que "muchos corchos que estaban de saca el año pasado no se pudieron extraer por los problemas meteorológicos que tuvimos de sequía en el 2023 y además, a que la saca se ha prolongado mucho en el tiempo, con lo que más fincas han podido sacar su producción".

De este modo, el periodo de saca normal por normativa en Andalucía engloba desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre, pero desde Asaja-Huelva se trasladó por escrito a la administración que se pudiera adelantar el descorche y así lo hizo", ya que sacó una Orden que adelantaba excepcionalmente al 8 de mayo el periodo de saca.

Al respecto, la patronal ha subrayado que este año ha planteado por normativa, que a partir de ahora cada campaña se contemple la posibilidad de adelantar al 15 de mayo la saca si las condiciones son ideales.

No obstante, desde la patronal han explicado que en Huelva no se ha podido sacar en ningún día de mayo porque "los servicios técnicos aconsejaron que las condiciones no eran las ideales", toda vez que han recalcado que "este tipo de decisiones no se puede hacer a nivel de provincia, ni de comarca, ni tan siquiera de término municipal, ya que cada finca reúne unas condiciones propias".

"Poder sacar corcho en mayo siempre es positivo porque nos permite trabajar con tiempo en aquellas fincas que por sus características no disponen de muchos días de saca. Pero eso no quiere decir que por tener permiso haya que hacerlo obligatoriamente, si el corcho 'no se da', no se saca, pero se tiene la posibilidad de hacerlo en aquellas fincas que sí 'se den'", han puntualizado.

Por ello, Asaja-Huelva ha remarcado que es "importante" concienciar a los propietarios que "cada finca tiene un periodo de saca específico y que hay que respetarlo, no forzando la extracción y esperando al momento ideal para hacerlo".

Por otro lado, en cuanto a los precios, estos han estado "por debajo del año pasado, con una caída generalizada en torno al 20%", pero hay que tener en cuenta que "el año 2023 fue histórico en cuanto a precios", puesto que en la época postpandemia "se consumió mucho corcho y por lo tanto, había mucha demanda de producto y las previsiones iban al alza, pero en este año, las ventas han caído".

"El consumo de vino está bajando y, por lo tanto, hay muchísimo stock de tapones que además las empresas corcheras pagaron mucho el año pasado por el producto", han añadido.