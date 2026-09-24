Asaja reclama una "respuesta inmediata" para restaurar las hectáreas afectadas por el incendio de Niebla (Huelva)

Archivo - Entorno arrasado por el incendio de Niebla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja-Huelva ha reclamado una "respuesta inmediata" a las administraciones públicas con el objetivo de restaurar las miles de hectáreas afectadas por el incendio forestal originado en el municipio de Niebla (Huelva).

En una nota, Asaja-Huelva ha informado de que el pasado 10 de septiembre celebró una reunión informativa con los titulares de los terrenos forestales afectados para trasladarles las gestiones realizadas, detallar los procedimientos técnicos a seguir y solicitar su colaboración para elaborar una valoración "rigurosa" de los daños directos sobre el terreno.

En el encuentro participaron el presidente de la organización agraria, José Luis García-Palacios; el secretario general, Félix Sanz, y el responsable de Medio Ambiente, Forestal y Caza de la entidad, Vicente Domínguez.

Durante la sesión, la organización hizo entrega a los titulares de fichas específicas diseñadas para recopilar, parcela por parcela, las pérdidas sufridas, contando con la asistencia de servicios técnicos para la identificación y cuantificación de los perjuicios. El objetivo final consiste en elaborar una cifra global contrastada del impacto en el monte privado que se hará pública tras culminar la fase de análisis.

A fecha de 16 de septiembre, las mediciones provisionales llevadas a cabo por los técnicos de Asaja-Huelva mediante el procesamiento de imágenes satelitales Sentinel-2 L2A y la aplicación del índice SWIR sitúan en 44.440 hectáreas el perímetro total recorrido por las llamas y señala que "descontando las islas interiores" que no resultaron quemadas, "la superficie calcinada se estima en 37.235 hectáreas".

Desde la organización precisan que estos datos se irán ajustando conforme avance la evaluación técnica. Esta estimación autonómica de la patronal agraria supera las 33.000 hectáreas comunicadas inicialmente por la Junta de Andalucía y se sitúa por debajo de más de 39.000 atribuidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asaja-Huelva ha insistido en que resulta "imprescindible" contar con una medición "precisa", al ser el parámetro "clave" que condiciona los planes de restauración, la cuantificación económica y el alcance de las futuras líneas de ayuda. Asimismo, han recordado que "casi el 58% de la superficie afectada" corresponde a terrenos de titularidad pública.

AUTORIZACIONES DE URGENCIA

Ante la situación de los terrenos, la organización sostiene que la prioridad "inmediata" pasa por frenar los procesos de erosión y eliminar riesgos de seguridad. Entre las primeras actuaciones de emergencia figuran la tala y retirada de arbolado completamente muerto sin capacidad de rebrote y con riesgo de caída, así como reparaciones de infraestructura "indispensables" para "evitar mayores deterioros".

Dado que estas intervenciones requieren cobertura legal, Asaja-Huelva solicitará formalmente a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la articulación de un procedimiento extraordinario de urgencia que "acorte sustancialmente" los plazos de autorización.

Por otro lado, la organización agraria ha valorado "positivamente" y ha mostrado su "satisfacción" por la declaración autonómica del siniestro como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y forestal, así como por la declaración por parte del Consejo de Ministros como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAGEPC), en la misma línea que la tramitación aplicada en los incendios previos de Villanueva de los Castillejos, Alosno, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

TRAMITACIÓN DE AYUDAS

En el marco del paquete de actuaciones en marcha, Asaja-Huelva canalizará las valoraciones económicas de los daños hacia los ayuntamientos de los municipios afectados para su posterior traslado a la Subdelegación del Gobierno y a los departamentos ministeriales correspondientes.

Paralelamente, los servicios técnicos de la entidad están prestando asistencia a los ganaderos y productores ecológicos damnificados para gestionar las autorizaciones excepcionales que les permitan emplear de forma temporal piensos y insumos de carácter convencional en sus explotaciones.

Por otra parte, desde la organización agraria han exigido a las administraciones que el diseño de las nuevas líneas de ayuda destinadas a la restauración forestal "corrija los fallos detectados en convocatorias históricas", haciendo especial referencia a la orden del año 2018 para la prevención de daños en montes privados.

Según recogen en el Informe de Ejecución Anual 2025 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2022, aquella línea "presupuestada inicialmente con 14,5 millones de euros concluyó con la resolución favorable de únicamente 127.383,90 euros distribuidos entre 23 beneficiarios". A fecha de 31 de diciembre de 2025, "el gasto público ejecutado y declarado ascendía únicamente a 4.062 euros en favor de los titulares privados".

Desde la patronal agraria han remarcado que la ejecución efectiva sobre el campo representó "un 3,1% del importe resuelto y menos del 0,03% del crédito inicialmente convocado", lo que supuso la llegada al sector privado de "menos de tres céntimos por cada cien euros anunciados".

A este respecto, señalan que las explicaciones trasladadas por la Consejería a la organización agraria detallan que "solo 11 de los 23 beneficiarios llegaron a presentar la solicitud de pago final, quedando nueve excluidos por deficiencias administrativas en la justificación que no fueron subsanadas".

Apunta Asaja que la Administración autonómica argumentó igualmente que los créditos sobrantes no ejecutados por particulares fueron reasignados a actuaciones de prevención directa y arreglo de caminos en montes públicos gestionados por la propia Junta de Andalucía.

Por ello, la entidad exige "total transparencia" sobre la liquidación completa de los fondos, la redacción de bases reguladoras simplificadas, asesoramiento técnico continuo en la tramitación y la adaptación de las exigencias temporales a las labores del campo.

Asimismo, solicitan el "reconocimiento" del "esfuerzo económico asumido" por aquellos propietarios que han ejecutado mantenimiento de cortafuegos y selvicultura preventiva mediante fondos propios "ante la falta de ayudas operativas".

AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

Asaja-Huelva solicitará formalmente un desglose detallado sobre el estado de conservación de las infraestructuras de prevención de incendios en las masas forestales públicas afectadas por el fuego.

Finalmente, la organización profesional agraria se ha comprometido a prestar acompañamiento técnico "continuo" a los titulares durante las fases posteriores de redacción de proyectos de restauración ambiental y cumplimiento de exigencias normativas, haciendo extensivo este soporte técnico y jurídico al conjunto de las "casi 50.000 hectáreas alcanzadas" por los distintos incendios forestales registrados durante el periodo estival en la provincia de Huelva.