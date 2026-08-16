El Ayuntamiento de Escacena estima que el incendio de Niebla (Huelva) calcina el 80% del paraje Pata del Caballo

Bomberos trabajan en el incendio de Niebla en el término municipal de Berrocal (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

ESCACENA DEL CAMPO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva) ha señalado este domingo que, aunque la estabilización supone "un alivio", el balance del incendio de Niebla en su término municipal es "profundamente doloroso", así como que "las estimaciones iniciales señalan que el fuego ha calcinado aproximadamente un 80% del paraje de la Pata del Caballo".

En una publicación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Ayuntamiento ha lamentado que las llamas han golpeado "con dureza zonas tan queridas y valiosas" para el pueblo como El Madroñuelo, Las Contiendas, Carneros y los terrenos próximos al yacimiento de Tejada la Vieja.

Asimismo, ha señalado que a partir de este domingo comienza "una nueva fase", por lo que desde el Ayuntamiento se pondrán a trabajar "desde ya" para "evaluar minuciosamente los daños humanos, materiales y ecológicos causados en nuestro término".

De la misma manera, ha subrayado que "exigirá y coordinará" con el resto de administraciones "las políticas de repoblación, regeneración y ayuda necesarias para devolver la vida a nuestra sierra".

"ESTABILIZADO NO SIGNIFICA EXTINGUIDO"

Por otra parte, ha alertado de que "aún quedan semanas de trabajo por delante" ya que "continúan existiendo puntos calientes sobre el terreno", por lo que el Consistorio ha pedido "máxima responsabilidad" para no acceder a las zonas afectadas y "dejar trabajar con total seguridad a los retenes que continúan en la zona".

Finalmente, ha trasladado su "gratitud" a todos los profesionales que han combatido este "monstruo" y ha hecho una mención "muy especial, con el orgullo a flor de piel", a los a los Agentes de Medio Ambiente del destacamento de Escacena, "por su guía, conocimiento del terreno y entrega absoluta", así como a "los pelotones escaceneros del Infoca, que se han dejado la piel defendiendo nuestro monte como solo lo hace quien lleva esta tierra en el corazón".

"Gracias también al resto del dispositivo del Infoca, UME, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil. Gracias a todos por protegernos. Ahora nos toca trabajar por la reconstrucción de nuestro patrimonio natural", ha concluido el Ayuntamiento de Escacena del Campo.