El Ayuntamiento de Huelva adjudica el servicio de ayuda a domicilio por 52,2 millones para los próximos dos años

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado en la sesión celebrada este martes la adjudicación del contrato del servicio de ayuda a domicilio, tras la finalización del contrato anterior, por un importe de algo más de 52,5 millones de euros, IVA incluido, y un periodo de ejecución de dos años, prorrogable por otros dos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el nuevo contrato contempla una dotación económica anual de aproximadamente 26,3 millones de euros, frente a los 9,7 millones de euros anuales del contrato anterior. Esta actualización presupuestaria responde a las necesidades actuales de prestación del servicio, que atiende a unas 4.200 personas usuarias y cuenta con alrededor de 1.200 trabajadores y trabajadoras.

El servicio de ayuda a domicilio está dirigido a personas que necesitan apoyo para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, mediante una atención profesional en sus propios hogares. Su prestación permite atender las necesidades asistenciales de las personas beneficiarias, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la normativa aplicable.

La adjudicación del nuevo contrato permitirá dar continuidad a la prestación de este servicio municipal, adaptando su dotación económica al volumen actual de personas atendidas, así como al incremento del número de horas requeridas por las usuarias.

CONCESIÓN DEL BAR CAFETERÍA DEL PARQUE MORET

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la concesión administrativa para la explotación del bar cafetería ubicado en el Parque Moret, dando así inicio a los trámites necesarios para su posterior licitación.

Tras este acuerdo, el expediente continuará con la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que dará paso a un periodo de información pública de 20 días hábiles, durante el cual podrán presentarse alegaciones. Una vez finalizado este trámite y, en caso de que no se presenten alegaciones o se resuelvan las presentadas, se aprobará el expediente y se procederá a la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.