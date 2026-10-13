El Ayuntamiento de Huelva aprueba inicialmente el plan para construir 330 VPO en la parcela del Seminario

Archivo - Imagen de archivo del Plan de Reforma Interior de la actuación de transformación urbanística de la parcela del Seminario. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado inicialmente el Plan de Reforma Interior (PRI) de la actuación de transformación urbanística sobre la parcela del Seminario de Huelva, una iniciativa promovida por el Obispado de Huelva para transformar espacios en desuso de suelo dotacional religioso en una nueva ordenación residencial que contempla la edificación de hasta 330 Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Según recoge el anuncio oficial publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Huelva y el expediente certificado por la Secretaría General del Gobierno Local, consultados por Europa Press, la actuación abarca una superficie total de 18.627 metros cuadrados, de los cuales 16.026 metros cuadrados corresponden a suelo de titularidad privada del Obispado de Huelva, completándose el ámbito con viarios y acerados públicos del entorno en las avenidas de Santa Marta, Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez y Agustín Domínguez Belda.

El documento técnico, redactado en junio de 2026 y respaldado por los informes técnicos y jurídicos municipales, busca dar respuesta a la situación de una parcela que cuenta actualmente con más de un 25% de su superficie sin uso ni urbanizar.

Señala la documentación que, dado que el uso religioso originario asignado en el PGOU no prevé ampliarse, el plan reordena el ámbito para reorientarlo a la demanda de vivienda protegida y lograr su integración definitiva en la trama urbana consolidada.

La ordenación propuesta prevé una edificabilidad total máxima de 41.800 metros cuadrados construidos de uso residencial protegido, distribuidos en seis volúmenes o bloques de edificación abierta con una altura máxima de ocho plantas (planta baja más siete), así como se prevé que la zona cuente con 461 nuevas plazas de aparcamiento.

El resto de la parcela sobre rasante se destinará a espacios libres públicos, zonas peatonales y viarios de acceso a los aparcamientos, que se proyectan en plantas baja, sótano y semisótano.

Con el desarrollo de las 330 viviendas proyectadas y bajo la estimación legal de 2,40 habitantes por vivienda, se prevé un incremento poblacional de 792 habitantes en el entorno de Santa Marta-La Orden. Para responder a este crecimiento, el plan articula las reservas dotacionales exigidas por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento, destinando más de 6.500 metros cuadrados a sistemas generales de espacios libres.

INFORMES FAVORABLES Y ZONA BIC

Respecto a las cesiones por el incremento de plusvalías generadas, el documento acoge la reducción del porcentaje de cesión del 10% al 5% sobre el incremento del aprovechamiento urbanístico, posibilidad prevista en el marco legal al tratarse de una actuación destinada en su totalidad a la construcción de vivienda protegida.

Asimismo, se contempla la compensación en metálico o en edificación no lucrativa equivalente para cubrir los estándares dotacionales locales no materializables de forma directa en el suelo.

El expediente cuenta ya con el informe ambiental estratégico favorable emitido por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía --publicado previamente en el BOJA--, así como con la conformidad en materia de impacto en salud y los pronunciamientos de las áreas de Cultura y Aguas.

Al ubicarse dentro del ámbito de protección del BIC 'Zona Arqueológica de Huelva', cualquier remoción de terrenos requerirá una intervención arqueológica previa conforme a la normativa vigente, indica la documentación.

Tras la aprobación inicial adoptada por la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de agosto de 2026, se somete a información pública desde este martes y los interesados tendrán 20 días hábiles para presentar las alegaciones al acuerdo y la documentación técnica antes de su aprobación definitiva.