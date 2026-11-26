II Encuentro con la Fiscalía Contra la Violencia Sobre la Mujer en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha clausurado este jueves en la Gota de Leche el II Encuentro con la Fiscalía Contra la Violencia Sobre la Mujer en Huelva, organizado dentro de la programación con motivo del 25 de noviembre. Se trata de unas jornadas de formación y análisis jurídico para abordar la protección de víctimas en situación de vulnerabilidad y la prevención de la violencia de género, "cuyo éxito de asistencia y participación suponen un paso más en la tarea de coordinar de forma más eficaz una lucha que nos incumbe a todas y todos".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de unas jornadas formativas que, según la alcaldesa, se enmarcan en la estrategia municipal de ofrecer canales al ámbito jurídico y a la ciudadanía en general para "estar bien informados y bien preparados para combatir esta lacra", ya que "la formación es una herramienta fundamental para la intervención y el apoyo, pero también una vía para la prevención y protección social".

"Desde el Ayuntamiento de Huelva tenemos muy claro que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una responsabilidad pública que requiere compromiso, coordinación y recursos. No basta con reaccionar cuando la violencia ya se ha producido. Tenemos que trabajar en la prevención, en la educación en igualdad, en la detección temprana, en el acompañamiento a las víctimas y en la protección de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", ha agregado Miranda.

En este sentido, ha precisado que "para conseguirlo son necesarias instituciones que trabajen unidas, profesionales preparados y una sociedad que no mire hacia otro lado".

"La colaboración entre Administración local, Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales, los profesionales sanitarios y educativos y el conjunto de la sociedad resulta imprescindible", ha subrayado Pilar Miranda, para quien "encuentros como este demuestran que se está avanzando en la dirección correcta, con una ciudad que quiere seguir comprometida con la igualdad, con la libertad y con una vida libre de violencia para todas las mujeres".

Asimismo, Miranda ha destacado el contenido del programa, en el que "se ha hablado de perspectiva de género e igualdad en el ámbito institucional y jurídico", porque "comprender las raíces y las distintas manifestaciones de la desigualdad es imprescindible para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres".

Además, según ha comentado la primera edil, "se ha profundizado en la violencia vicaria, una de las expresiones más crueles de la violencia de género, que utiliza a los hijos y a las hijas como instrumentos para seguir haciendo daño a las mujeres" y abordado las agresiones sexuales y la protección de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, "recordando que cada víctima necesita una atención adecuada, especializada y libre de prejuicios, que garantice sus derechos, protección y dignidad".

"Por ello, con esta formación, pretendemos ofrecer información y facilitar herramientas y recursos que nos permitan dar apoyo, prevención y soluciones adecuadas a las víctimas. Tenemos que ser capaces de identificar señales tempranas de violencia de género, ofrecer apoyo inmediato y ayudar a las víctimas a minimizar el daño y erradicarlo", ha agregado lanzando un mensaje de sensibilización a la sociedad "sobre la importancia de la igualdad de género y el respeto, en un entorno en que la violencia no tenga cabida, además de garantizar las leyes y políticas se apliquen de manera justa y equitativa para proteger a las víctimas".

La primera edil ha agradecido a la Fiscalía Provincial de Huelva su implicación y colaboración con el Ayuntamiento, así como a los ponentes de unas jornadas que han contado con la presencia de profesionales de los Servicios Sociales, Educación, Salud, Fuerzas de Seguridad tanto de la capital y la provincia, el ámbito administrativo y jurídico; además de representantes del tejido social onubense, como los colectivos de mujeres, de migrantes, de discapacidad, ONGs y ciudadanos a nivel particular.

El programa ha contado con tres ponencias, 'Perspectiva de género e igualdad', a cargo del fiscal delegado de violencia sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Huelva, Pablo Mora Díez; 'Violencia Vicaria', a cargo de la fiscal de la sección de violencia sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Huelva, Rosa Monte Fragoso; en tanto que la Fiscal de Fiscalía Provincial de Huelva, Lourdes Moya Campos, ha abordado la violencia sexual y en las víctimas especialmente vulnerables.

Al término de las ponencias, se ha abierto un espacio de diálogo y debate donde los asistentes han podido resolver sus dudas y compartir experiencias y reflexiones.

El II Encuentro con la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer, organizado por la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos de la mano del Ministerio Fiscal, forma parte de la programación municipal de Igualdad diseñada por el Ayuntamiento para el último trimestre de 2026, en el marco del II Plan Local de la Mujer.

Una propuesta que combina actividades de sensibilización, formación, prevención, salud y cultura, talleres dirigidos a asociaciones y colectivos, actividades culturales abiertas a la ciudadanía, acciones educativas con jóvenes y jornadas especializadas para mejorar la prevención y la atención ante la violencia contra las mujeres.