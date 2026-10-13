El Ayuntamiento de Huelva pide "garantías" de que las obras del AVE comenzarán "antes de que caduque la DIA"

Estación de trenes de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que solicita información detallada sobre el estado actual del proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad Huelva-Sevilla, los plazos reales de ejecución y "la garantía de que las obras comenzarán antes de que caduque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente en octubre de 2028".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la "preocupación" del Gobierno local se basa en "las cuentas de los plazos". La normativa establece que la DIA pierde su vigencia si la ejecución del proyecto "no se inicia en los cuatro años siguientes a su publicación". Solo cabe ampliar ese plazo "hasta dos años adicionales de forma justificada, y el promotor debe pedir la prórroga antes de que expire".

La DIA fue publicada el 12 de octubre de 2024. "En ese momento comenzó la cuenta atrás de los 48 meses de vigencia de la misma", según ha indicado el Ayuntamiento, quien ha señalado que la redacción de los proyectos se adjudicó hace justo un año, en octubre de 2025, "cuando a la DIA le quedaban 36 meses de vigencia". El plazo de redacción de los mismos es de hasta 42 meses, de modo que, "de ajustarse a este cronograma, los proyectos no estarían terminados hasta seis meses después de que la DIA haya caducado".

A ello, según ha subrayado el Ayuntameinto, "habría que sumar el tiempo necesario para revisar, licitar y adjudicar las obras, con lo que el inicio real de los trabajos quedaría fuera del plazo ordinario de vigencia salvo que se solicite la prórroga".

Desde la adjudicación, el Ayuntamiento "no ha recibido ninguna comunicación sobre el avance de los trabajos". Mientras tanto, "el plazo sigue corriendo". "De caducar la DIA sin prórroga, habría que reiniciar por completo el procedimiento de evaluación ambiental, con el retraso que supondría para la ciudad. Implicaría la pérdida de años de trabajo y devolver el proyecto a su punto de partida", han advertido.

Por ello, la alcaldesa ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que solicita "información sobre la fase en que se encuentran la redacción de los proyectos y el calendario real de licitación y ejecución de las obras; confirmación de que se ha previsto la solicitud de prórroga de la DIA, o cualquier otra medida, con antelación suficiente; y la garantía expresa de que la DIA no caducará antes del inicio de las obras".