Blanco señala que el trabajador muerto en Calañas (Huelva) "no estaba dado de alta"

HUELVA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha lamentado este miércoles el fallecimiento la semana pasada de un trabajador de 62 en Calañas (Huelva) tras caerle encima un muro en un edificio en obras y ha señalado que "no estaba dado de alta", toda vez que ha subrayado que la administración tiene "herramientas" para "erradicar la economía sumergida" tras conocerse la detención de dos empresarios para los que supuestamente estaba trabajando en el momento de su muerte.

A pregunta de los medios de los periodistas respecto a esta cuestión en su visita a una empresa de Rociana del Condado (Huelva), la consejera, tras lamentar el fallecimiento y dar el pésame a familiares, ha señalado que "le economía sumergida desgraciadamente sigue existiendo".

En este sentido, la consejera ha indicado que "en principio, parecía que era un padre de familia, que estaba haciendo una obra por su cuenta", pero "con la investigación que ha hecho tanto la Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y los técnicos habilitados se ha visto que era un trabajador que no estaba dado de alta, pero que sí estaba por cuenta de una empresa".

No obstante, Blanco ha señalado que hay medios en la administración para "erradicar esta lacra", porque son trabajadores que "no cotizan a la Seguridad Social, que no están protegidos, que no tienen ninguna información ni ninguna formación en prevención de riesgos laborales, cuando es obligación de la empresa informar sobre ello".

"Un trabajador que no tenía las medidas de protección ni colectivas ni individuales que se le requieren, porque era un trabajador que estaba fuera de la ley, digámoslo así, era un trabajador que estaba, como digo, en economía sumergida y que desde luego tenemos que trabajar todos para que esto no vuelva a pasar", ha abundado.

Al respecto, ha reiterado que la Administración "tiene herramientas, desde el Estado también con la Inspección de Trabajo, para inspeccionar esas conductas que están al margen de la norma".

"Desde la Junta tenemos una herramienta de prevención de riesgos laborales, la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 24-28, que acabamos de aprobar con el primer plan de actuación que ya se está implementando", ha subrayado.

Así, la consejera ha explicado que este plan cuenta con cien medidas con un importe de más de 23 millones de euros, "precisamente para intentar con la empresa y con los sindicatos, con todos los agentes económicos y sociales, trabajar para que la prevención de riesgos laborales llegue a todos los sitios, que se vea desde la empresa que es una inversión, no es un gasto y que mejora, ayuda a mejorar la productividad y la competitividad del tejido productivo".