CCOO lamenta la muerte de un trabajador migrante en un incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva)

Imagen de un asentamiento chabolista de Palos de la Frontera (Huelva) tras el incendio. - CONSORCIO BOMBEROS HUELVA

HUELVA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Huelva ha lamentado el fallecimiento de un trabajador migrante en el incendio registrado este pasado sábado en el asentamiento chabolista de San Jorge, en Palos de la Frontera (Huelva), y ha criticado que "esta tragedia pone nuevamente de manifiesto las condiciones de extrema precariedad en las que viven muchas de las personas migrantes que trabajan en la provincia".

En una nota de prensa, el responsable de Migraciones y Política Institucional de CCOO Huelva, Eugenio García, ha señalado que la muerte de un trabajador migrante en el incendio del asentamiento de San Jorge "no es una desgracia inevitable ni un accidente aislado, sino el resultado trágico y directo de un sistema que mira hacia otro lado mientras seres humanos malviven en la más absoluta precariedad".

Además, García ha incidido en que muchas de estas personas "cruzan fronteras y dejan atrás a sus familias y su cultura con un objetivo legítimo y digno: trabajar, ganarse el pan y mejorar sus vidas".

En este sentido, ha destacado que los trabajadores migrantes "vienen a nuestros campos a dejarse la piel, a aportar su esfuerzo diario para que el sector agrícola prospere, para que la economía de Huelva crezca y genere riqueza para todas y todos".

Sin embargo, desde CCOO Huelva han reprochado que la respuesta que reciben estas personas sigue marcada por "la invisibilidad, la falta de derechos más elementales y el abandono por parte de las administraciones públicas que deberían velar por cuidar la vida".

"Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigamos permitiendo que quienes sostienen un pilar fundamental de nuestra economía tengan que vivir en chabolas de plástico y cartón, sin agua, sin luz, expuestos al frío, al peligro constante y, trágicamente, a la muerte", ha afirmado García.

El sindicato ha considerado que este suceso evidencia la necesidad de que las administraciones públicas asuman sus responsabilidades y "actúen de manera inmediata para garantizar unas condiciones de vida dignas y seguras a las personas que residen en los asentamientos de la provincia".

"No valen ya las palabras de condolencia si no van acompañadas de soluciones habitacionales reales y urgentes. La inacción política y el abandono institucional son cómplices de esta realidad", ha sostenido el responsable de Migraciones y Política Institucional de CCOO Huelva.

Por ello, el sindicato ha reclamado "medidas concretas" que permitan avanzar hacia soluciones habitacionales dignas y pongan fin a una situación que supone un grave riesgo para la vida y la integridad de las personas que viven en los asentamientos.

"La dignidad humana y el derecho a una vida segura tienen que estar por encima de todo. Ya basta. No podemos permitir ni una víctima más", ha concluido Eugenio García.