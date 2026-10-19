Continúa la búsqueda de un hombre de 44 años desaparecido en Niebla (Huelva) desde hace una semana

Voluntario de Protección Civil de San Juan del Puerto durante la búsqueda del hombre de 44 años desaparecido en Niebla (Huelva).- PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JUAN DEL PUERTO

NIEBLA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Continúa la búsqueda del hombre de 44 años, calificado de vulnerable, que se encuentra en paradero desconocido desde el domingo 11 de octubre en Niebla (Huelva). Al dispositivo de Guardia Civil y Policía Local se unieron este fin de semana voluntarios de Protección Civil de San Juan del Puerto.

Según ha indicado la Guardia Civil a Europa Press, se mantiene activo el dispositivo de búsqueda de José Manuel, de 44 años, del que su familia no tiene noticias desde el domingo 11 de octubre.

De este modo, al dispositivo de efectivos de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, este fin de semana se unieron voluntarios de Protección Civil de San Juan del Puerto y se desplazaron dos vehículos todoterreno y seis voluntarios.

De este modo, el Ayuntamiento de Niebla emitió la pasada semana una alerta a través de sus redes sociales en la que indican que José Manuel se encuentra en paradero desconocido desde el pasado domingo y fue visto por última vez por la zona de la plaza de toros, en dirección a la cantera.

Además, este hombre necesita medicación y se "encuentra completamente desorientado, por lo que es "fundamental localizarlo cuanto antes". La última vez que fue visto vestía vaqueros, deportivas y camiseta negra con sudadera.