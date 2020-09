Crespo pide que "se respete" y "se deje trabajar" a los técnicos que investigan el incendio de Almonaster (Huelva)

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha señalado este jueves que la Junta "va a respetar y a defender" el trabajo de los técnicos de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de Andalucía y ha solicitado a todos los grupos políticos "el mismo respeto", así como que "les dejen trabajar" para conocer las causas que originaron el incendio forestal de Almonaster la Real (Huelva).

Así lo ha dicho la consejera en el Parlamento andaluz en respuesta a la pregunta de la parlamentaria del PSOE por la provincia de Huelva, Manuela Serrano Reyes, relativa a origen del incendio de Almonaster.

La consejera ha indicado que hay que tener "un respeto específico con este tipo de investigaciones" y que "no se puede salir a aseverar cuestiones que al final lo que hacen es intervenir en la investigación y no son buenas para la misma", por lo que ha reiterado que "se les deje trabajar".

En este punto, ha asegurado que si es una negligencia se "investigará lo que se tenga que investigar" porque "tenemos unos profesionales magníficos" que están haciendo un trabajo "excelente", al tiempo que ha pedido al PSOE que "haga caso" al alcalde de Almonaster que "ha dicho claro que dejen trabajar a los profesionales".

Por ello, ha censurado las declaraciones "de miembros del grupo parlamentario del PSOE" en los medios de comunicación, señalando que no le parecen "lo más acertadas posibles, teniendo en cuenta una catástrofe medioambiental de este tipo que desgraciadamente hemos tenido en esta zona tan maravillosa de Andalucía y que ahora mismo estamos por restaurar y por ponerla en las mejores condiciones".

Además, Crespo ha apuntado que "se ha intentado intervenir en la investigación con aseveraciones que nada tienen que ver con la realidad, buscando confrontaciones" y que desde el BIF han puesto de manifiesto que cuatro agentes de la misma afirmaron que las actuaciones de restauración y mantenimiento en la presa de Cueva de la Mora que está ejecutando la Junta "no están relacionadas con el origen del incendio que se está investigando".

En este sentido, la consejera ha leído la nota aclaratoria de la brigada, que recoge que "no se estaba realizando ninguna actividad de la obra a menos de 310 metros del área del incendio y que no se han encontrado evidencias que relacionen los trabajos realizados en la presa con el mismo", así como que la brigada encargada de la investigación de este caso "no ha realizado ninguna manifestación en ningún a los medios de comunicación sobre la causa del origen del incendio".

Por su parte, la parlamentaria onubense ha pedido conocer "el origen de este fuego" para "poner los medios para que esto no suceda más" y ha pedido que la Junta "actúe con claridad y con transparencia" para que "no surjan contradicciones en torno a las investigaciones del origen de este gran fuego", al tiempo que ha aseverado que desde su grupo no han querido "confundir a nadie".

Además, Serrano ha destacado que este incendio es "un desastre ecológico, ambiental y económico para esta zona de Huelva" y que sus habitantes "pasaron momentos de mucho miedo y mucho tensión" porque el fuego "cada vez se acercaba más a los pueblos".