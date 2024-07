Cruz (PSOE) dice que se está "vulnerando" su derecho a participar en los plenos de Huelva como concejal

HUELVA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva y exalcalde de la capital, Gabriel Cruz, que es "el único parlamentario en Cortes Generales" que "no puede asistir a los plenos" de su consistorio siendo concejal en el mismo, por lo que considera que se están "vulnerando su derecho" a participar "activa y efectivamente de forma plena en la vida política, en la vida pública, en el ejercicio de mis responsabilidades en función del acta que me concedió la confianza de los vecinos de Huelva".

Así lo ha manifestado Cruz a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha señalado que "no puede ser que el único diputado del Congreso, y hablamos de decenas de diputados que son alcaldes o concejales, el único que no puede asistir a los plenos soy yo".

En este sentido, ha señalado que "el último ejemplo" al respecto es el del pleno del próximo martes, que se ha adelantado con motivo de las Fiestas Colombinas, apuntando que "es normal que se cambie en Colombinas, como siempre se ha hecho" pero que "lo razonable es que o se deje en la fecha más próxima posible al comienzo de las Colombinas o, si no, en el miércoles inmediatamente anterior, que se celebran todos los miércoles".

"Pero se pone el martes 23, que tenemos pleno en el Congreso de los diputados. El día 24 puedo asistir al Pleno del Ayuntamiento de Huelva, el día 23 no. Y se pone el 23, se pone un martes, no el miércoles, que no hay nada. Uno mira la agenda y el miércoles 24 no hay nada", se ha lamentado.

En este punto, el socialista ha puesto ejemplos cercanos en Huelva como los cuatro parlamentarios del PP en Cortes Generales, "de los cuales, tres son alcaldes, Manuel García Félix, alcalde de La Palma del Condado --diputado del Congreso-- y los senadores Juan Manuel González, alcalde de Lepe, y Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera" y que "no tienen ningún problema para compatibilizar su condición de alcaldes con la condición de parlamentarios. Van a todos los plenos, participan en todos los debates, en todas las votaciones y en las comisiones", ha agregado.

"El único edil que tiene problemas para asistir a los plenos del ayuntamiento de su ciudad para que fueron elegidos por sus ciudadanos soy yo, además de vulnerar la legislación electoral que consagra el derecho a la participación activa en el ejercicio de las responsabilidades como concejal que tengo", ha dicho antes de culminar sentenciando "cómo me voy a sentir".