La Cuenca Minera de Huelva busca "nuevas oportunidades de desarrollo económico" con su "potencial turístico"

Reunión de la Mesa Comarcal de Turismo de la Cuenca Minera de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Comarcal de Turismo de la Cuenca Minera de Huelva afronta "una nueva etapa de trabajo con el objetivo de transformar el potencial turístico de la comarca en nuevas oportunidades de desarrollo económico, generación de actividad y empleo".

Así lo ha anunciado este lunes la Diputación de Huelva en una nota en la que ha informado de una nueva sesión de dicho órgano de participación y coordinación, creado hace un año por iniciativa de la Agencia Destino Huelva, que, según valoran desde la institución provincial, supone "un paso adelante en un proceso que busca consolidar un modelo de gestión turística basado en la cooperación entre las administraciones públicas, el sector empresarial y los diferentes agentes del territorio".

Durante este primer año de funcionamiento, la Mesa ha permitido "analizar las fortalezas y necesidades de la comarca y poner de manifiesto una realidad", la de que la Cuenca Minera "cuenta con un producto tractor consolidado en torno a su patrimonio minero, pero todavía existe margen para conseguir que la llegada de visitantes se traduzca en más estancias, mayor consumo y una distribución más equilibrada de la actividad turística entre los siete municipios".

En este sentido, desde la Diputación indican que "el reto pasa por evolucionar hacia un modelo de destino más diversificado, capaz de integrar el patrimonio minero con los recursos naturales, culturales, gastronómicos y científicos que atesora la comarca".

El presidente de la Agencia Destino Huelva y diputado de Turismo, Emiliano Cabot, ha destacado durante la sesión que "no queremos una Mesa que solamente diagnostique. Queremos una Mesa que impulse", y ha subrayado la necesidad, a su juicio, de "avanzar desde la identificación de recursos hacia la creación de productos y experiencias capaces de llegar al mercado".

"Tenemos que pasar de hablar de recursos a hablar de productos, y de hablar de oportunidades a poner en marcha proyectos concretos", ha señalado.

'ACTIVA TU COMARCA', DEL RECURSO A LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

Desde la institución provincial explican también que en esta nueva fase adquiere "especial relevancia" el proyecto 'Activa Tu Comarca', puesto en marcha por la Agencia Destino Huelva a principios del verano para "impulsar la creación y comercialización de nuevas experiencias turísticas vinculadas a los recursos propios de la Cuenca Minera".

El programa se articula en torno a tres grandes líneas de trabajo, de las que la primera busca "conocer mejor el territorio y la demanda, obteniendo una fotografía clara de las oportunidades de la comarca y del perfil de viajero al que puede dirigirse su oferta, con el objetivo de construir una estrategia compartida y una hoja de ruta concreta".

El segundo eje se centra en "trabajar directamente con los agentes del territorio para diseñar experiencias turísticas reales, seleccionando aquellas propuestas que presentan un mayor potencial para incorporarse a un catálogo de experiencias comercializables".

Finalmente, el tercer bloque persigue "conectar esas experiencias con viajeros reales, reforzando la promoción del destino y utilizando canales especializados para alcanzar públicos segmentados y facilitar la llegada de la oferta al mercado".

En este proceso, la colaboración con plataformas especializadas como 'EscapadaRural' permitirá "dar visibilidad a las nuevas propuestas y avanzar en la conexión entre la oferta turística de la comarca y la demanda".

POR UNA "HOJA DE RUTA COMÚN" PARA LA CUENCA MINERA

La nueva etapa de la Mesa Comarcal plantea además como uno de sus principales objetivos "consolidar una dinámica estable de gestión turística que permita mantener una hoja de ruta común para el conjunto de la Cuenca Minera".

Para ello, se considera "prioritario reforzar la cooperación público-privada, mejorar la calidad y operatividad de la oferta, actualizar y ordenar los contenidos turísticos del destino y facilitar una conexión más eficaz entre las empresas y productos de la comarca y los mercados".

El "objetivo último" es que el visitante que llega "atraído por el patrimonio minero encuentre nuevos motivos para prolongar su estancia, recorrer otros municipios y descubrir la diversidad de recursos que ofrece el territorio".

"Queremos que la Cuenca Minera sea mucho más que un lugar al que se viene a visitar un recurso. Queremos que sea un destino en el que el visitante encuentre motivos para quedarse, motivos para volver y motivos para recomendarlo", ha señalado el responsable provincial de Turismo.

Desde la Diputación consideran además que la planificación turística deberá incorporar también "las nuevas necesidades derivadas del incendio forestal registrado el pasado mes de agosto, especialmente en aquellos productos relacionados con el medio natural, la interpretación del paisaje, la seguridad y la comunicación sobre la situación del territorio".

La Agencia Destino Huelva considera "necesario adaptar las actuaciones y productos que sea preciso, desde la responsabilidad y la transparencia, pero evitando que esta circunstancia puntual defina el posicionamiento turístico de la comarca".

ELEMENTOS DEL "POTENCIAL" DE LA CUENCA MINERA

En este sentido, la estrategia "seguirá poniendo el foco en los elementos que constituyen la identidad y el potencial de la Cuenca Minera"; en concreto, "su patrimonio, su paisaje, su cultura, su gastronomía, su historia, su capacidad de innovación y el tejido empresarial y profesional que desarrolla su actividad en el territorio".

La Diputación y la Agencia Destino Huelva plantean así "un modelo de acompañamiento continuado que permita transformar las prioridades identificadas en actuaciones concretas, coordinar los diferentes instrumentos provinciales y mantener una hoja de ruta común para la Cuenca Minera".

El propósito es "avanzar hacia un destino conectado, cooperativo, sostenible y capaz de generar actividad económica en el conjunto de sus municipios". "Tenemos patrimonio, tenemos recursos, tenemos empresas y tenemos talento. Ahora tenemos que convertir todo eso en resultados", ha concluido el presidente de la Agencia Destino Huelva.

La Mesa Comarcal de Turismo "continuará trabajando en los próximos meses para concretar prioridades, definir actuaciones y establecer mecanismos de seguimiento que permitan avanzar en la consolidación turística de la Cuenca Minera como destino de interior", concluye el comunicado.