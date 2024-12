Declara el padre de fallecida en accidente con mulos tras denunciar Bonares (Huelva) desaparición de partes policiales

HUELVA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El padre de la joven de 25 años fallecida el pasado 17 de abril tras colisionar su vehículo contra dos animales en la carretera que une Rociana del Condado con Bonares (Huelva) ha declarado este viernes ante la Guardia Civil tras una denuncia, interpuesta por el Ayuntamiento bonariego, relacionada con unos partes policiales presentados por la acusación particular. No obstante, desde el Consistorio se insiste en que "en ningún momento el Ayuntamiento ha denunciado a José Antonio Cabrera" sino la "desaparición de dicha documentación".

Según ha indicado la acusación particular en un comunicado, esta declaración tiene su origen en una denuncia del Ayuntamiento de Bonares por la desaparición de una documentación que el Consistorio "considera privada". Dicha documentación fue aportada por Cabrera a la causa que se sigue en los Juzgados de Moguer y que "hasta entonces no había facilitado el propio Ayuntamiento al Juzgado a pesar de que se había solicitado por la acusación particular desde hace varios meses", ha asegurado.

La documentación presentada por la acusación particular consiste en "partes policiales diarios de la Policía Local de Bonares", en los que, a su juicio, "se constata de manera oficial que el acusado en este procedimiento había recibido numerosas llamadas por parte del Consistorio cada vez que se encontraban animales sueltos de su propiedad para retirarlos".

De este modo, el abogado ha explicado que en su declaración ante la Guardia Civil el padre de la fallecida ha indicado que recibió la información "de forma anónima, en un pen que depositaron en la entrada a su vivienda en un sobre a su atención hace unos meses" y que "puso a disposición judicial inmediatamente" por considerar el denunciante "que eran pruebas vitales que demuestran que el acusado mintió en su declaración en sede judicial sobre que los animales escaparon de las cuadras donde estaban encerrados huyendo de los mosquitos" y que "nunca había tenido problemas de este tipo".

Este pen contenía archivos consistentes en "casi una veintena de partes policiales desde 2021 hasta hace escasas semanas, donde se constata la presencia de esta persona", lo que, a juicio de la acusación, "acreditan la poca veracidad de la declaración del acusado, ya que son innumerables los documentos durante varios años que manifiestan la presencia de los animales de esta persona en muchos incidentes reiterados con animales sueltos, especificando de forma minuciosa dichos partes la hora y el contacto de la policía con el acusado en relación a estos temas".

"Llama la atención incluso que alguno de los partes que se aportan son de fecha posterior al 17 de abril de 2024, día del fallecimiento de la joven", señala.

De otro lado, José Antonio Cabrera ha lamentado que "no entiende como siendo víctima de la muerte de su hija, sea investigado por denuncias del propio Ayuntamiento de Bonares" y cree que "el contenido del pen y sus archivos deja en una posición delicada al Consistorio por dejación de funciones".

UN HECHO "MUY GRAVE"

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Bonares ha señalado que "en ningún momento el Ayuntamiento ha denunciado a José Antonio Cabrera" sino la "desaparición de una documentación tan delicada como son partes policiales diarios" en los que "aparecen datos de denuncias de vecinos", algo que es "un delito contra la protección de datos y contra la custodia de documentación".

García considera que se trata de un hecho "muy grave" la desaparición de estos documentos "sin consentimiento de los responsables y del Ayuntamiento", por lo que la finalidad de la denuncia es "conocer quién ha sacado esta documentación sin permiso" y entiende que "en el marco de la investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha llamado a declarar a Cabrera", pero "para nada se ha interpuesto denuncia contra él".

En este sentido, el alcalde de Bonares ha subrayado que no le parece "lógico" que "un funcionario pueda sacar esta documentación" en la que "hay datos bastante delicados", ya que "son partes policiales diarios sobre todo".

Asimismo, ha asegurado que "no ha recibido ningún requerimiento judicial" para la entrega de esta documentación en relación a la causa por la muerte de la joven, "no del juzgado ni de la acusación particular" y ha subrayado que "como se ha hecho en otras ocasiones con otros requerimientos, se habría entregado", pero "nadie la ha pedido".