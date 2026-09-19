Declarado un incendio forestal en el paraje Pedraza de Villablanca (Huelva) que moviliza ocho medios aéreos

Incendio forestal de Villablanca (Huelva), a 19 de septiembre. - INFOCA

VILLABLANCA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado aproximadamente a las 13,48 horas de este sábado, 19 de septiembre, en el término municipal de Villablanca (Huelva), en concreto, en el paraje Pedraza. Para sofocar los fuegos se han desplazado hasta ocho medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos helicópteros semipesados y otro pesado, así como dos aviones con carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Por vía terrestre se han desplazado tres autobombas, dos técnicos de operaciones, dos bricas y siete grupos de bomberos forestales, resultando, en suma, hasta 73 efectivos por tierra para atender a esta emergencia.

En concreto, el incendio se ha declarado en la carretera A-499, entre Ayamonte y Villablanca, en una zona de monte bajo y jara. Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha activado, por el momento, efectivos del Parque de Ayamonte con cuatro bomberos y dos camiones de extinción, una bomba rural pesada y una bomba forestal pesada. Los efectivos trabajan en la zona junto a los citados anteriormente por el Infoca.

Se trata el cuarto incendio declarado en la comarca onubense del Andévalo en lo que llevamos de semana. Tras el declarado el pasado miércoles en Alosno y los incendios declarados el jueves en Villanueva de Los Castillejos y Alosno.