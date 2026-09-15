Declarados tres incendios forestales en distintos municipios de la provincia de Huelva

Incendio forestal declarado este martes en un paraje de Santa Bárbara de Casa. - PLAN INFOCA

ALOSNO (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja este martes para extinguir tres incendios forestales declarados en parajes de tres municipios de la provincia de Huelva: en la zona Garranchal de Cartaya, en el paraje Alcolea de Alosno y en el Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, el primero se declaró en Cartaya a mediodía de este lunes y hasta la zona se ha desplazado un dispositivo compuesto por dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, un vehículo autobomba y un helicóptero semipesado.

De otro lado, a las 14,28 horas se ha declarado el de Alosno, que es el que presenta un mayor despliegue hasta el momento con cinco grupos de bomberos forestales, dos bricas, dos técnicos de operaciones, cuatro vehículos autobombas, un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero, otro semipesado, un helicóptero pesado y un buldócer.

Se trata de un terreno en el que sobresale vegetación baja de pasto y matorral, aunque poca arboleda. Los vientos en la zona soplan con una fuerza de 15 kilómetros por hora.

Finalmente, se ha declarado otro incendio en un paraje de Santa Bárbara de Casa y hasta la zona se han desplazado un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones un helicóptero ligero y tres aviones de carga en tierra.