El Defensor lamenta la muerte de un joven en el asentamiento de Lucena (Huelva) y reclama avanzar en su erradicación

Un incendio calcina 50 chabolas en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados de la persona fallecida en el incendio registrado este martes en el asentamiento de La Sevillana, en Lucena del Puerto (Huelva), así como su solidaridad con todas las personas afectadas por este trágico suceso. Por ello, ha reclamado avanzar en la "erradicación del chabolismo".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la muerte de este joven, de 36 años y nacionalidad maliense, vuelve a poner de manifiesto "las graves condiciones de vulnerabilidad en las que viven quienes residen en estos asentamientos".

Al respecto, Maeztu ha señalado que la Institución viene trabajando desde hace años para "impulsar la erradicación de los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva, una realidad estructural que exige soluciones habitacionales dignas y una actuación coordinada y sostenida de todas las administraciones implicadas".

"Somos conscientes, además, de que municipios como Lucena del Puerto afrontan una realidad poblacional y social que no siempre encuentra una correspondencia adecuada en los recursos y mecanismos de financiación de los que disponen, lo que refuerza la necesidad de la implicación y cooperación del conjunto de las administraciones", ha abundado.

Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz mantiene su compromiso con la eliminación de estos asentamientos y continúa trabajando, en coordinación con el Defensor del Pueblo de España, para "supervisar las actuaciones de las distintas administraciones e impulsar soluciones que permitan avanzar definitivamente en la desaparición de estos núcleos".

"No podemos normalizar que haya personas que continúen viviendo en condiciones incompatibles con una vida digna y expuestas a riesgos que, como desgraciadamente ha ocurrido de nuevo, pueden tener consecuencias irreparables", ha manifestado Jesús Maeztu.