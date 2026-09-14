Detenido en Huelva con 11.460 pastillas para síntesis con otras drogas en el ferry procedente de Canarias

Imgen de los medicamentos hallados en la maleta. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por un delito contra la salud pública al portar en una maleta una "gran cantidad de blisters de comprimidos antialergénicos, carentes de documentación legal, y que poseen una sustancia "esencial" para "la síntesis con otras drogas".

Según informa el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron durante el desembarque de vehículos y pasajeros del ferry procedente de las Islas Canarias, cuando un agente que se encontraba en la visualización del escaneado de imágenes de los equipajes de los pasajeros a pie en la terminal del Muelle Sur, en Palos de la Frontera, observó a través del monitor como en el interior de una maleta de un pasajero había numerosas figuras rectangulares similares.

En ese momento, junto a otro agente del Servicio Vigilancia Aduanera de Huelva, se decidió inspeccionar el equipaje para comprobar qué portaba exactamente y encontraron "una gran cantidad" de blisters de comprimidos antialergénicos, los cuales "poseen una sustancia esencial para la síntesis con otras drogas".

En total se han intervenido 11.460 pastillas, de las cuales esta persona no tenía ninguna prescripción médica, o factura de compra, por lo que se procedió a su detención por un delito catalogado en la categoría 1 del Reglamento (CE) nº 273/2004 del Parlamento Europeo sobre tráfico de precursores de drogas.