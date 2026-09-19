Diputación de Huelva comienza las obras de la travesía de acceso a Manzanilla con una inversión de 328.000 euros

DIPUTACIÓN DE HUELVA

MANZANILLA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva ha comenzado a ejecutar las obras de acceso a la localidad de Manzanilla (Huelva) que supondrán una inversión de 328.000 euros, a través del Plan Tu Diputación Invierte que, con un presupuesto global de 23 millones de euros, tiene como principal objetivo mejorar las infraestructuras, los edificios públicos y los caminos de toda la provincia.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, esta inversión, sumada a la de la Junta de Andalucía para la construcción de una glorieta que mejore las conexiones tanto con el municipio, a través de la calle Virgen del Pilar, como con la vía provincial a Paterna del Campo (HU-6109), supondrán cerca de un millón de euros para mejorar la seguridad vial y el acceso a Manzanilla.

En este sentido, el diputado de Infraestructuras, Manuel Cayuela, quien ha visitado el inicio de las obras junto con el alcalde de Manzanilla, Javier Serrano, ha destacado que se trata de un proyecto "muy demandado por el municipio" y ha alabado el trabajo y esfuerzo del ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, "para hacer realidad esta obra, que por fin empieza a tomar forma".

Al hilo, el alcalde de localidad, Javier Serrano, ha asegurado que se trata de una obra "histórica" de acceso a Manzanilla y "muy demandada" por los vecinos desde hace muchos años. Serrano ha agradecido a la Diputación y a la Junta de Andalucía su inversión para la construcción de la rotonda y el acceso a Manzanilla.

En contexto, el programa 'Tu Diputación Invierte', cuenta con un presupuesto global de 23 millones de euros, y permite a cada ayuntamiento de la provincia elegir libremente los proyectos a ejecutar, dentro de tres líneas de actuación: infraestructuras, edificios públicos y caminos o senderos.

Para ello, la Diputación asume la tramitación técnica y administrativa, descargando a los consistorios de esa carga y facilitando la ejecución de las inversiones.