La Diputación de Huelva facilita el aprendizaje sobre IA y automatización con una nueva formación de HuelvaLAB

Laura Molina Iglesias. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de HuelvaLAB, ha organizado el martes, 20 de octubre, el taller 'Automatización sin programar. Make, Zapier y n8n', dirigido a empresas, profesionales y personas emprendedoras que quieran reducir tareas repetitivas y mejorar su gestión diaria. La sesión se celebrará de 10,00 a 13,00 horas en la sede de este Centro de Aceleración y Capacitación Digital de Empresas Tecnológicas.

Con la idea 'Más tiempo para lo importante' el taller propone una aproximación práctica a la inteligencia artificial (IA) y la automatización, según ha precisado la institución provincial en una nota. El objetivo es "identificar qué tareas pueden delegarse en estas herramientas y cuáles requieren criterio personal, para dedicar más tiempo a la estrategia del negocio, la creatividad o la relación con clientes".

Las inscripciones son gratuitas y están abiertas a través de la sección Agenda de la web de la Diputación de Huelva. La encargada de impartir la formación será Laura Molina Iglesias, quien ayuda a pequeños negocios y equipos a "ordenar, automatizar y digitalizar su trabajo diario con herramientas sencillas e inteligencia artificial".

En contexto, Molina Iglesias cuenta con más de diez años de experiencia en proyectos digitales. La ponente ha trabajado cuatro en el Joint Research Centre de la Comisión Europea como analista funcional de plataformas con más de ocho millones de usuarios, y antes en Londres en proyectos de IA. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el entorno de la formación y la implantación de IA en empresas. Es Agente de Cambio Digital por la Escuela de Organización Industrial y Scrum Master. Su método se basa en partir de lo que cada persona ya usa y automatizar a su alrededor.

La sesión comenzará con la identificación de las tareas repetitivas que restan tiempo en cada actividad. También introducirá conceptos básicos de IA con explicaciones accesibles "y abordará sus posibilidades y limitaciones". Las personas participantes practicarán cómo formular peticiones útiles y conocerán recursos para aplicar la IA a sus propias necesidades.

Otro de los bloques se centrará en Zapier, Make y n8n, plataformas que conectan aplicaciones y automatizan procesos mediante interfaces visuales. A este respecto, la formadora explicará qué ofrece cada una y cómo dar los primeros pasos para crear automatizaciones sencillas sin escribir código.

El taller incluirá ejemplos de automatizaciones en funcionamiento, en concreto un formulario con respuesta automática, un sistema para archivar facturas y una página web que se actualiza sola. Estos casos "ayudarán a comprender cómo se conectan las herramientas y qué utilidad pueden tener en la gestión cotidiana".

En la parte final, cada participante diseñará, con apoyo individual, un primer flujo de trabajo vinculado a una tarea real de su proyecto y "definirá un paso concreto para empezar a aplicarlo". La actividad está pensada para profesionales de cualquier ámbito que quieran simplificar tareas concretas y es gratuita previa inscripción a través del formulario disponible en la Agenda de la web de la Diputación Provincial. También es posible inscribirse enviando un WhatsApp al 637957202.

HuelvaLAB es una iniciativa de la Diputación de Huelva coordinada por el Servicio de Tecnología de la Información. Su sede se encuentra en el Centro de Innovación de los Sectores Productivos de la Provincia, en la carretera de San Juan del Puerto a Niebla.