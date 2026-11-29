Estimación de escaños para las elecciones generales 2026 según el tracking de La Séptima publicado el 29N - EUROPA PRESS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ganaría las elecciones generales del 29 de noviembre con una horquilla entre 132-138 escaños mientras que el PP perdería la primera posición, se quedaría con 121-127 diputados y podría sumar mayoría absoluta con Vox, al que le dan 44-51 asientos, según el 'tracking' de SW Demoscopia publicado este domingo en 'La Séptima' al cierre de los colegios electorales, del que se ha hecho eco Europa Press.

Al resultado de PP y Vox, tal y como refleja el sondeo, habría que incorporar los dos diputados que le da a la coalición PP-UPN en Navarra, que mejoraría en un escaño lo que sacó el partido navarro cuando acudió en solitario a las urnas en 2023. La cifra de 176 para gobernar dependería de en qué posición se queden las horquillas de ambos partidos.

En concreto, el PSOE podría mejorar sus resultados a los de las elecciones del 2023, cuando obtuvo 121 años, y recuperaría la primera posición frente al PP, que perdería apoyos frente a los 137 que consiguió hace tres años. La encuesta le da el mayor impulso a Vox, que podría ganar hasta 18 diputados, según la estimación más alta, en comparación a los 33 del 23J.

En el caso de Frente Amplio, la candidatura de Ada Colau se quedaría con 9-12 escaños y sufriría un gran desplome respecto a Sumar, que logró 31 asientos en el año 2023.

En cuanto a los partidos independentistas catalanes, ERC podría ganar hasta tres nuevos escaños, pasando de siete a 10-12 escaños, mientras que Junts sufriría un retroceso en sus apoyos, pasando de siete a cuatro diputados.

Respecto a los partidos vascos, EH Bildu pasaría de seis a siete escaños en el Congreso de los Diputados y el PNV sufriría una bajada de cinco a tres asientos. Por su parte, el BNG ganaría un diputado en la nueva legislatura (de uno a dos) y Coalición Canaria aguantaría con una representante. Asimismo, Adelante Andalucía debutaría con tres escaños en la Cámara Baja.