Diputación de Huelva presenta los presupuestos "más altos de su historia", con 220 millones para 2025 y "deuda cero"

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Economía y Hacienda de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, ha presentado este martes los presupuestos "más altos de la historia" de la institución provincial, que contará con 220 millones de euros, a lo que "si añadimos las empresas, como es la Agencia Tributaria y la Agencia de Turismo Huelva, se nos va a un presupuesto total consolidado de 238 millones de euros". Esto, ha indicado Zamora, "supone un incremento del 10%", toda vez que ha remarcado que se ha conseguido liquidar la deuda de 42 millones".

En rueda de prensa, el vicepresidente ha subrayado que, ahora mismo, la Diputación cuenta con una deuda "cero", después de que en 16 meses "se ha procedido a toda la amortización de la deuda que tenía esta diputación". Esta deuda cero "va a permitir que sigamos invirtiendo en la provincia", ya que este hecho supone que "contamos con los 2,5 millones previstos en el ejercicio pasado, entre amortización e interés para invertir".

Además, Zamora ha apuntado que el "hándicap" que hay "ahora mismo" es que al no haber Presupuestos Generales del Estado "no conocemos las pautas para 2025", por lo que no conocen "cuáles van a ser los ingresos para esta Diputación" por parte del Estado "ni sabemos qué podemos hacer con estos remanentes de tesorería que se prevé tener al final del ejercicio 2024". En este sentido, ha explicado que los ingresos están adaptados a lo que se ha recibido en el ejercicio 2024.

Zamora ha subrayado que "casi cien millones de euros" del presupuesto se destinarán "directamente" a los ayuntamientos, "con especial énfasis en garantizar la igualdad de oportunidades entre los municipios", la prestación de servicios básicos con el incremento del número de secretarios e interventores, los más de nueve millones de euros para el Consorcio de Bomberos y el "apoyo a los colectivos más vulnerables".

Entre las nuevas líneas de ayuda destacan la instalación de más de 40 cajeros en los municipios de la provincia que carecían de ellos y que estarán funcionando "antes de que finalice este año"; una ayuda de concertación para colonia felinas, "muy demandadas por los municipios"; los nuevos programas de apoyo para grandes eventos de la provincia, ya consolidados, o los destinados a asociaciones y hermandades de la provincia.

El vicepresidente también ha señalado que se pone a disposición de los pueblos una línea para ayudas por emergencias o catástrofes; un nuevo plan de caminos rurales y otras ayudas para adecuación de alumbrados públicos, promoción turística de los municipios y redacción de Planes de Igualdad para los pueblos menores de mil habitantes.

Además, ha hecho mención especial a la puesta en marcha del plan 'Tu Provincia Invierte', dotado con 23 millones de euros o la prestación de servicios para la lucha contra el virus del Nilo en todos los municipios de la provincia a través del Servicio de Control del Plagas de la Diputación.

Zamora ha remarcado que el presupuesto refleja "el papel estratégico de la Diputación" en áreas como la cultura y el deporte, con iniciativas como la campaña de Navidad y actividades deportivas que llegan a todos los rincones de la provincia, así como "el fortalecimiento de los lazos con Iberoamérica", considerado "uno de los pilares de la legislatura".

CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO

Por capítulos, el presupuesto para Recursos Humanos es de 52,3 millones de euros, "un crecimiento del 6%" y "viene determinado principalmente por el nuevo convenio que se ha firmado en esta Diputación, por la puesta en marcha de nuevos servicios y de reorganización de servicios de personal". También está "inicialmente prevista la posibilidad de un crecimiento en las retribuciones salariales de los funcionarios y de los trabajadores de esta diputación".

En el área de Gastos Corrientes y Servicios, la inversión es de 104,1 millones y un crecimiento de "más del 15%" con respecto al ejercicio anterior, "principalmente determinado por la prestación del servicio de ayuda a domicilio". Zamora ha explicado que "también se ve incrementado por las asistencias técnicas en desarrollo local y por una apuesta por el mantenimiento de las infraestructuras", así como "por el crecimiento natural que se están produciendo en los precios y en el mercado".

Las Transferencias Corrientes --las que la Diputación hace directamente a las distintas instituciones-- se incrementan en un 3,5% y supone una inversión de 36,6 millones, mientras que en Inversiones Reales "se produce un crecimiento bastante importante este año", pasando de "algo más de cinco millones a 10,3 millones, "con un crecimiento de un 84%" y que se basará "en obras internas que son necesarias" en los distintos edificios de servicios sociales y zonas básicas distribuidas en la provincia" y en "la apuesta por las sedes comarcales".

En este sentido, el vicepresidente de la Diputación ha explicado que la de Aracena está "prácticamente terminada" y que, "en este ejercicio 2025 se quiere poner en marcha la de Cortegana e intentar que esté "alguna en el Andévalo, tanto en el Andévalo Occidental como en el Andévalo Oriental". Asimismo, se va a hacer "una apuesta importante" por la adecuación final del Foro Iberoamericano de La Rábida, toda vez que se invertirán 2,4 millones en materia de medio ambiente y 1,5 millones en vías públicas.

Finalmente, Zamora ha señalado que a los Activos Financieros, "que se ponen a disposición de los ayuntamientos", se destinan 4,4 millones de euros "para las distintas acciones que quieran realizar a través de un préstamo sin interés".

Con respecto a las áreas, la Concertación está dotada con 26,7 millones de euros, lo que "supone un 5% de subida", Cultura cuenta con tres millones de euros, Deportes con dos millones, "un aumento del 8%", en Carretera y Caminos se realizará una inversión de "casi 4,5 millones inicialmente" y en Agricultura, Ganadería y Caza se incrementa la partida en un 10%, "pasando de un millón a un 1,1 millones". A la Unidad de Gestión de La Rábida se destina más de 1,2 millones.

Por otra parte, la partida para Reto Demográfico pasa de 8,4 millones a 9,1 millones de euros. En esta partida la Diputación tiene en marcha la licitación para "poner más de 40 cajeros en la provincia de Huelva". La intención, ha explicado el vicepresidente, es que "antes de finalizar el 2025 estén funcionando y se van a poner en 40 pueblos o núcleos urbanos de la provincia".

62,3 MILLONES PARA PROTECCIÓN SOCIAL

De otro lado, Zamora ha destacado como "fundamental" la inversión en Protección Social. Por ello, la Diputación destina a esta área 62,3 millones de euros para "la ayuda a domicilio en los pueblos de menos de 20.000 habitantes". "Es fundamental que esa protección social se mantenga en los municipios para que consigamos que la gente permanezca y que las personas que vivan allí se sientan bien", ha afirmado.

En Medio Ambiente, la Diputación llega hasta los 25 millones de euros para proyectos de sostenibilidad, gestión de residuos y mejora de espacios naturales, sobre todo para el mantenimiento de la planta de Villarrasa y para las obras que se van a efectuar en las plantas de transferencia, como en la planta de Tharsis. Además, se dará un "impulso" al Servicio de Control de Plagas de la Diputación.

En cuanto al área de Innovación Local, se destinan 2,87 millones de euros a "mantener el mejor servicio a todos los pueblos de la provincia", 2,9 millones a la Marca Huelva Turismo, "un 10% más" y "más de 2,8 millones" para Cooperación Internacional, Igualdad y Familia, "que tiene un incremento de más de 300.000 euros en este presupuesto 2025".

Finalmente, el vicepresidente ha destacado el esfuerzo de la institución por mantener el control del gasto y reforzar la transparencia. El proyecto será debatido para su aprobación en el pleno del próximo viernes.