Diputación y el Recreativo presentan una iniciativa para acercar el Decano del fútbol a escuelas de Huelva

Presentación del programa 'El Recre en la provincia' - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva y el Real Club Recreativo de Huelva han presentado este martes en Jabugo el programa 'El Recre en la provincia', una nueva iniciativa de colaboración que pretende acercar el Decano del fútbol español a los municipios onubenses, reforzar los vínculos del club con su afición y contribuir al desarrollo de la cantera y del fútbol base provincial.

En un comunicado, la institución provincial ha indicado que el proyecto da continuidad a la colaboración iniciada la pasada temporada con la puesta en marcha de la Grada de la Provincia en el estadio Nuevo Colombino y supone un nuevo paso en el compromiso de ambas entidades con la promoción del deporte y su acercamiento a todos los rincones de Huelva.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado durante la presentación del programa la excelente acogida de esta colaboración y la voluntad de seguir ampliando su alcance. "Si hasta ahora, desde la Diputación de Huelva, hemos traído la provincia al Nuevo Colombino, a partir de ahora vamos a llevar el Recreativo a la provincia", ha afirmado.

Toscano, que ha comparecido junto al alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez; el consejero del Real Club Recreativo, Antonio Carrasco, y el director deportivo, Luci Martín, ha recordado el "éxito de la Grada de la Provincia, que cuenta con 255 localidades destinadas a aficionados de los distintos municipios para asistir a los encuentros del Recreativo en el Nuevo Colombino".

El nuevo acuerdo va a permitir, según la Diputación de Huelva, que el Recreativo realice entrenamientos en diferentes localidades de la provincia, acompañados de visitas y encuentros institucionales. El objetivo es facilitar el contacto directo de los jugadores con los aficionados, prestando especial atención a los niños y jóvenes de los centros educativos y las escuelas deportivas.

Jabugo es el primer municipio en recibir al Decano, que tendrá un recorrido que se extenderá progresivamente a otras localidades onubenses. En esta jornada de arranque del programa, el capitán Álex Bernal, y otros dos jugadores, Samu Cortés y Hugo López, han mantendio una charla con un centenar de niños y niñas de las escuelas deportivas de Jabugo, y han firmado camisetas.

Para el presidente provincial, el programa tiene también un importante componente social y emocional, especialmente por lo que supone para los más pequeños conocer de cerca a sus referentes deportivos.

En este sentido, Toscano ha insistido en la importancia de que el Recreativo fortalezca su presencia en los pueblos, convencido de que este acercamiento contribuirá a despertar nuevas vocaciones deportivas y a reforzar el sentimiento de pertenencia a un club que forma parte de la historia y la identidad de Huelva.

Por su parte, el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, ha expresado su satisfacción por la puesta en marcha de este programa, una iniciativa que, según ha señalado, responde a una reivindicación que desde hace tiempo se viene planteando desde el municipio: acercar el Recreativo de Huelva a la Sierra y reforzar los vínculos del Decano con los aficionados de esta comarca.