El Espacio Santa Fe de Huelva acogerá un homenaje a Juan Carlos Castro Crespo con la exposición 'A todo tiempo'

Cartel de la exposición 'A todo tiempo' en homenaje a Juan Carlos Castro Crespo. - ACADEMIA DE LAS CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE HUELVA

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva rendirá homenaje al pintor onubense y académico de número de la institución Juan Carlos Castro Crespo a través de la exposición 'A todo tiempo', una muestra dedicada a su trayectoria artística que abrirá sus puertas el próximo 23 de septiembre, a las 20,00 horas, en el Espacio Multifuncional Santa Fe de la capital onubense.

La cita expositiva, que podrá visitarse hasta el próximo 23 de octubre, está organizada por la propia Academia y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Fundación Caja Rural y la Junta de Andalucía, ha indicado la Academia en una nota.

La elección del Espacio Santa Fe permitirá reunir un conjunto "significativo y representativo" de la creación de uno de los artistas "con mayor reconocimiento dentro y fuera de España".

El proyecto está comisariado por los académicos Emilio Pascual y Jesús Velasco, quienes han planteado la muestra no solo como un reconocimiento a la figura de Castro Crespo, sino como "una oportunidad" para profundizar en la dimensión y significado de su creación. Según explican, la Academia busca con ello cumplir con su función institucional de "contribuir al conocimiento y difusión de la cultura en Huelva".

"Juan Carlos Castro no es solo un artista onubense. Su reconocimiento nacional e internacional así lo avala", han señalado los comisarios, destacando que la disponibilidad de nuevos espacios expositivos en la capital permite presentar una selección amplia de la obra de un creador que forma parte de la propia comunidad académica.

Además, el proyecto expositivo se completará con la edición de un catálogo que recopilará las obras presentes en la muestra junto a comentarios individuales redactados por miembros de la Academia, ofreciendo una mirada coral sobre la producción del pintor desde distintas áreas del conocimiento.

Por su parte, el presidente de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, Pedro J. Pérez, ha destacado que esta iniciativa representa la vocación de la institución de "reconocer la excelencia, pero también ponerla al alcance de la sociedad onubense" y ha subrayado que Castro Crespo es una "figura esencial" de la cultura provincial.

Pérez ha enfatizado asimismo que la intención del proyecto es "trascender el homenaje institucional para brindar a Huelva la oportunidad de contemplar con perspectiva la obra del pintor". "La exposición y el catálogo son también una forma de diálogo entre el artista y la propia Academia", ha expresado.

Esta exposición se enmarca dentro de las actividades de la Academia, institución que acumula más de 25 años de trayectoria manteniendo su compromiso con la promoción de la cultura, la ciencia y las artes vinculadas a la provincia onubense.