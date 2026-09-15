Extinguido el incendio forestal de Cartaya, uno de los tres declarados este martes en Huelva

CARTAYA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 20,48 horas de este martes el fuego de Cartaya, uno de los tres incendios forestales que afectan a la provincia de Huelva, junto a los declarados en Santa Bárbara de Casa y Alosno.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el incendio registrado en la zona de Garranchal fue dado por controlado a las 17,25 horas. El fuego había sido declarado a mediodía, momento en el que se desplegó un dispositivo integrado por dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, un vehículo autobomba y un helicóptero semipesado.

De otro lado, permanece activo el incendio declarado en Alosno a las 14,28 horas en el paraje de Alcolea. Hasta el momento, se han desplazado hasta la zona cinco grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), dos técnicos de operaciones, cuatro vehículos autobomba, un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero, otro semipesado, un helicóptero pesado y un bulldócer. Los medios aéreos se han replegado de la zona debido al ocaso.

El mayor despliegue se encuentra en el paraje Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa --el último declarado esta tarde--, al que se han sumado también efectivos de Portugal.