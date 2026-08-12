La FAC entregará tres toneladas de grano a las sociedades de caza afectadas por el incendio de Niebla (Huelva)

Zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) que lleva cinco días activo. A 11 de agosto de 2026 en Niebla, Huelva (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Caza (FAC) entregará tres toneladas de trigo y maíz a las cinco sociedades de caza de la provincia de Huelva afectadas por el incendio forestal declarado en el municipio onubense de Niebla el pasado jueves, 6 de agosto, y que se ha extendido ya por 25.000 hectáreas, obligando al desalojo de alrededor de 700 personas.

Con esta colaboración, la Delegación Provincial de la FAC en Huelva se ha sumado al trabajo que desde el primer momento están realizando las cinco sociedades de cazadores afectadas para recuperar sus acotados y así ofrecer alternativas que permitan sobrevivir a la fauna ante la pérdida de hábitats a causa del fuego, según ha indicado la entidad en una nota.

En concreto, estas sociedades de caza son las de Valverde del Camino, 'San Vicente Martir' de Villarrasa, Berrocal, Niebla y 'Baldíos de Niebla'. Asimismo, la FAC ha remarcado que los cazadores onubenses afectados realizan esta labor con sus propios recursos, aunando esfuerzos y trabajando directamente para recuperar zonas en las que no se podrá cazar en las próximas temporadas, "hasta que se garantice la recuperación de la vegetación y los hábitats que han sido arrasados por el incendio".

Así lo ha explicado el delegado provincial de la FAC en Huelva, Miguel Gómez Belén, quien ha señalado que "los cazadores han sido el primer colectivo en acudir en ayuda de la fauna y la naturaleza". "Lo hacen por principios y valores: en muchas de estas zonas no se cazará esta temporada y tampoco la siguiente, pero eso no es razón para no trabajar con todo por la recuperación y la conservación del patrimonio natural de todos los onubenses", ha explicado.

A medida que avancen los trabajos de recuperación por parte de las sociedades de caza, la Federación Andaluza de Caza, que ya ha puesto a disposición de todas sus servicios técnico y jurídico, ha comunicado que no descarta realizar nuevas aportaciones para las sociedades de caza afectadas, así como sumarse a todas las iniciativas que se pongan en marcha desde el colectivo para sumar en la recuperación de un entorno natural único para la provincia de Huelva.