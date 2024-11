El Festival de Huelva presenta 'Memorias de un cuerpo que arde' y 'Baby' que compiten por el Colón de Oro

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 50 edición del Festival de Huelva de Cine Iberomericano ha continuado este lunes su programación, que se extenderá hasta el 23 de noviembre, y este lunes han presentado dos nuevas películas que compiten por el Colón de Oro dentro de la Sección Oficial de Largometrajes, por un lado, 'Memorias de un cuerpo que arde', que revela los secretos de tres mujeres en una poética obra entre ficción y documental, y 'Baby', que muestra la realidad de la vida callejera de Sao Paulo.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la directora de cine costarricense Antonella Sudasassi ha presentado este lunes en el Festival de Huelva su segundo largometraje, 'Memorias de un cuerpo que arde' (2024), tras el éxito de su ópera prima 'El despertar de las hormigas', seleccionada en más de 65 festivales internacionales, representando a Costa Rica en los Óscar y siendo la primera película costarricense premiada en los Premios Platino y la primera centroamericana nominada a los Premios Goya.

Este nuevo filme de la joven cineasta costarricense ha recibido el Premio del Público en la Berlinale 2024 y los premios del Público y de la Crítica Internacional en el Festival Cinelatino de Toulouse, y pudo verse el pasado domingo por primera vez en España en el Festival de Cine de Huelva. Además, la película representará a Costa Rica en los Oscar y en los Premios Goya.

El elenco de esta cinta está formado por Sol Carballo, Paulina Bernini y Juliana Filloy, entre otros. Estas tres actrices personifican las voces de Ana, Patricia y Mayela, que nacidas en una época represiva donde la sexualidad era tabú, romperán su silencio después de 65 años tras una vida de recuerdos entrelazados, secretos y deseos ocultos.

Antonella Sudasassi ha explicado que la película es, en cierto modo, "la conversación que nunca tuve con mis abuelas", ya que "llegué tarde y no pude profundizar mucho". La directora ha afirmado, en este sentido, que comenzó a hablar con otras mujeres para entender "ese universo en el que fueron madres". "Pero hasta que no hablas con ellas no sabes lo que pasaron respecto al sexo, la violencia callada, y otros asuntos a pesar de los cuales siempre transmiten ganas de vivir", ha añadido.

Asimismo, la directora costarricense ha destacado "la hermosa experiencia" que fue el estreno de la película en Huelva, ya que es "una historia que genera la necesidad de dar abrazos", y ha subrayado que ha recibido "muchos del público de Huelva". "El espacio de diálogo que genera este Festival es muy cálido y hermoso", ha añadido.

Además, Susasassi ha explicado que la película le supuso un "reto formal", ya que las mujeres con las que habló "le impusieron anonimato". "Ellas no habían hablado con nadie de estos temas y lo hacen conmigo, pero ante el anonimato decido trabajar con actrices", ha detallado, generando esa dualidad entre documental y ficción.

Por su parte, la actriz Sol Carballo ha afirmado que esta su primera experiencia cinematográfica fue buena y hermosa, ya que en muchos puntos coincidimos con estas mujeres, porque son cosas que se han padecido desde tiempos ancestrales, y es bueno ponerlo sobre el tapete para que la sociedad comprenda a las mujeres de sus familias".

La actriz calificó la película como una "reivindicación de los derechos humanos" y explicó que lo que hizo para su trabajo fue "dejar que la historias me habitaran y que entraran en mi cuerpo y así poderlas expresar con toda la intensa carga de emociones que tienen".

'BABY'

Por otro lado, en la jornada de este lunes el actor brasileño Ricardo Teodoro ha presentado la película 'Baby' (Brasil, 2024), una coproducción entre Brasil, Francia y Países Bajos dirigida por Marcelo Caetano, con la que competirá por el Colón de Oro en la Sección Oficial de Largometrajes del Festival de Huelva.

Esta obra audiovisual del experimentado director viene a contarnos la realidad de los días y las noches brasileñas en las calles de la ciudad de Sao Paulo, a través de una mezcla de amor, prostitución masculina, amistad y mucha vida callejera. La película cuenta con un elenco encabezado por João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro, Ana Flavia Cavalcanti y Bruna Linzmeyer.

Un largometraje que narra la historia de Wellington, un joven que, tras salir de un centro de menores, se enfrenta a la soledad y la crudeza de las calles brasileñas. 'Baby' ha sido presentada en la Semana de la Crítica de Cannes, certamen en el que el actor Ricardo Teodoro se hizo con el Premio al Mejor Actor Revelación, y es la reciente ganadora del Premio Abrazo del Festival de Biarritz y del Premio Sebastiane Latino en el Festival de San Sebastián.

Ricardo Teodoro ha calificado la película como "tierna, vitalista y dura", en la que se refleja "una historia de un chaval que sale de la cárcel, él está solo, la familia lo ha abandonado y encuentra en otro hombre la posibilidad de poder vivir en el centro de Sao Palo, con las felicidades y con las tristezas propias, pero descubriendo que es posible sobrevivir y tener una familia, tener ternura y relaciones personales".

El actor ha asegurado que 'Baby' "invita a reflexionar sobre los derechos Lgtbi en Brasil, con una mirada muy tierna sobre ese mundo". Así, ha detallado que São Paulo tiene un colectivo Lgtbi "muy grande", que en 'Baby' se enfoca "con una mirada llena de amor".

Teodoro ha destacado también "la segunda etapa de gloria" que está viviendo actualmente el cine brasileño, con una fuerte presencia en muchos festivales internacionales, en una época en la que había "un gobierno anticultura". "Cuando el arte se ve más presionado, más fluye por otros lados, como ha ocurrido en Brasil".