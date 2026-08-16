Finaliza la remodelación Parque Robinson con nuevas zonas de ocio para las familias del Molino de la Vega de Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en su visita el Parque Robinson del Molino de la Vega tras la restauración. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado el Parque Robinson del Molino de la Vega para comprobar el resultado de las obras de remodelación, que han permitido renovar el área infantil, mejorar los pavimentos, reforzar la seguridad y solucionar previamente los problemas históricos de drenaje que sufría este espacio.

En su visita, la alcaldesa ha señalado que "hoy podemos decir que el Parque Robinson vuelve a estar a disposición de los vecinos del Molino de la Vega, después de una actuación que ha permitido dar respuesta a una demanda histórica del barrio y recuperar este espacio como un lugar de encuentro, convivencia y disfrute para las familias".

Miranda ha destacado que se ha querido hacer una actuación "integral" y "no limitarse a mejorar la imagen del parque", sino "solucionando primero el problema de fondo que tenía, los encharcamientos, para después renovar sus espacios y dotarlo de nuevos equipamientos que permitan disfrutarlo de una manera más completa".

La alcaldesa ha explicado que "con las últimas instalaciones que se han incorporado, como las dos mesas de ping-pong, el swing ball y las cuatro mesas de ajedrez, se amplían las posibilidades de ocio de este parque para niños, jóvenes y también para los mayores" y ha apuntado que "el objetivo es que los parques sean espacios vivos, utilizados por todos los vecinos y que contribuyan a generar convivencia en nuestros barrios".

El Ayuntamiento de Huelva ha culminado una de las principales actuaciones previstas en el Parque Robinson, intervención que se ha desarrollado de manera coordinada con Aguas de Huelva para "garantizar, en primer lugar, la solución de los problemas de drenaje que históricamente afectaban al espacio, especialmente en el entorno del kiosco".

Los trabajos ejecutados por Aguas de Huelva han permitido renovar la red de colectores y sumideros, incorporar nuevos elementos de evacuación de aguas y adecuar los pavimentos y sus pendientes para favorecer la correcta recogida y evacuación del agua. Una vez solucionado este problema estructural, el Ayuntamiento ha acometido la remodelación del parque a través del Área de Infraestructuras y Servicios Públicos, con actuaciones dirigidas a mejorar tanto el área infantil como el conjunto del espacio.

En la zona de juegos se ha retirado la antigua pirámide de trepa y se han incorporado nuevos equipamientos, mientras que los elementos existentes han sido restaurados. También se ha renovado el pavimento, con la combinación de solera de hormigón con acabado impreso y zonas con base amortiguante, además de instalarse un nuevo vallado perimetral para reforzar la seguridad.

La intervención se completa ahora con la instalación de dos mesas de ping-pong, un juego de swing ball y cuatro mesas de ajedrez, estas últimas acompañadas de bancos y asientos, ampliando así las posibilidades de uso del parque más allá del área específicamente infantil.

LA VEGETACIÓN SE REFORZARÁ EN OTOÑO

Aunque las principales actuaciones de remodelación ya han concluido, el Ayuntamiento tiene previsto completar el proyecto con el refuerzo de la vegetación mediante nuevas plantaciones durante el próximo otoño, coincidiendo con una época "especialmente adecuada" para "favorecer el arraigo y asentamiento de las nuevas especies".

De esta forma, la actuación "permitirá avanzar también en la mejora paisajística y ambiental del Parque Robinson, reforzando sus zonas verdes y contribuyendo a generar un espacio más agradable y confortable para los vecinos".

15 ÁREAS INFANTILES

Con la intervención en el Parque Robinson, el Ayuntamiento de Huelva culmina el programa municipal de remodelación y puesta a punto de 15 áreas infantiles de la capital, impulsado por el Área de Infraestructuras y Servicios Públicos y dotado con una inversión de 325.000 euros en esta primera fase.

El programa ha incluido actuaciones en las áreas infantiles del Camino del Saladillo, los Jardines del Muelle, la avenida de Santa Marta, Nuevo Molino y el propio Parque Robinson, además de diferentes trabajos de reparación y puesta a punto en otras zonas de juego de la ciudad. Las actuaciones han permitido renovar vallados de seguridad, reponer pavimentos amortiguantes y césped artificial, restaurar y reparar elementos de juego, incorporar nuevos equipamientos y realizar trabajos de pintura, saneamiento y acondicionamiento de los terrenos.

El Ayuntamiento ha destacado que, con esta actuación, "continúa avanzando en la mejora de los espacios públicos destinados al ocio y la convivencia", con el objetivo de que "las familias de Huelva puedan contar con zonas infantiles y parques seguros, accesibles, cuidados y adaptados a las necesidades de sus usuarios".