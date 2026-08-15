González (PP) critica que el Gobierno "sigue sin dar respuesta" a las "demandas históricas del litoral" de Huelva

Archivo - Imagen de arzhico del presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, junto a otros representantes populares y vecinos en la playa de El Portil. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado que el Gobierno "sigue sin dar respuesta" a las "demandas históricas que tiene el litoral de Huelva en cuanto a regeneración de playas, aportes de arena y a ejecución de espigones".

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder de los populares onubenses ha remarcado que el Ejecutivo "no está haciendo nada" por el litoral onubense, sobre todo, "tras los temporales que han azotado la provincia el último año".

Sin embargo, González ha asegurado que el Ejecutivo cuenta con "un instrumento que realizó el gobierno de Mariano Rajoy, un diagnóstico de todas y cada una de las playas de la provincia de Huelva, desde Ayamonte hasta Matalascañas".

"La ministra de Transición Ecológica tiene en su cajón un estudio diagnóstico que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, en el que se analiza cuáles son los problemas que tienen cada una de las playas de la provincia de Huelva y, lo más importante, cuáles son las soluciones. Por tanto, solo tiene que ejecutarlo, pero no lo quiere hacer", ha enfatizado.

Además, ha asegurado que durante este año los populares han recorrido "prácticamente todo el litoral de Huelva" durante el tren de borrascas, y han comprobado que, a su juicio, "las playas se han quedado prácticamente sin arena".

"Pero el problema es que el Gobierno de Pedro Sánchez no da solución a un problema fundamental para la economía de la provincia. No podemos olvidar que las playas deben de estar en perfecto estado para que vengan los turistas a disfrutar de la misma", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que la Junta tiene competencias en "materia de infraestructura de playa", pero "no en aportar arena ni en construir espigones", ya que eso es competencia exclusiva del Gobierno de España.

Por ello, ha asegurado que la Junta ha ampliado las ayudas a los ayuntamientos para la renovación de aquellas infraestructuras de playa como duchas, papeleras y demás, que se hubieran deteriorado o desaparecido como consecuencia de los últimos temporales en la provincia.