Huelva Comercio espera con "optimismo" las rebajas después de una Navidad "regular"

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, ha señalado que los comerciantes onubenses esperan el periodo de rebajas, que comienza este martes, con "optimismo", después de una Navidad "regular, en la que se ha podido salvar los números".

En declaraciones a Europa Press, Gemio ha señalado que el periodo de rebajas "ya no es como antes, desde que se liberalizó en 2012, en el marco regulatorio", en el que "salimos bastante perjudicados". "Pero siempre la vamos a afrontar con optimismo, porque si hemos tenido unas navidades regulares, esperemos que en la rebaja la gente se identifique más con el comercio y pueda hacer sus compras últimas horas en la rebaja", ha abundado.

De este modo, el presidente de Huelva Comercio ha indicado que, desde el mismo día 7, se va comenzar con descuentos del 40 al 60%, porque "es lo que decimos todos los años, nos jugamos la campaña de invierno y el poder hacer las compras para la campaña de primavera".

"La disposición de todos los comerciantes es hacer grandes descuentos desde primera hora, desde la primera semana. En el 2012 las rebajas cambiaron, antes eran las tres o cuatro primeras semanas, y ahora prácticamente casi todo el volumen de ventas se concentra en la primera semana. Por lo tanto, va a empezar con descuentos bastante agresivos", ha subrayado.

En cuanto a la campaña navideña, Gemio la divide en dos etapas. Por un lado, la semana del Black Friday, que "funcionó bastante bien, tanto en Huelva como en la provincia", de hecho, "los mismos comerciantes nos llamaron y se hicieron eco de que había funcionado bien con el hecho del sorteo y las papeles" y "se movió el tema económico".

Por otro lado, las fechas de Navidad propiamente que "han sido regulares, no han sido para tirar cohetes y prácticamente hemos salvado números", aunque en los días de Reyes "se espera hacer números en positivo".

Así, el presidente de Huelva Comercio apunta a dos causas por las que las ventas en Navidad han sido "regulares". En primer lugar, Gemio se ha referido a la "fuerte inflación", ya que al consumidor "antes le sobraba dinero a finales de mes y ahora ya no llega". "Eso es la inflación, no se le puede dar más vueltas, está comprobado y estudiado. El consumidor a finales de mes ya no tiene dinero para comprar, porque a lo primero que acude es a la alimentación, y a pagar el agua, la luz, la hipoteca y demás", ha abundado.

Además, como segunda causa ha apuntado a la venta online, que es "la que más daño hace", pero "poco se puede hacer", aunque durante todo el año "se están realizando campañas para que el consumidor se identifique con el pequeño comercio".

"Tenemos claro que para poder enfrentarnos a la venta online que tantísimo daño nos hace, tenemos que hacerlo con bastante publicidad. Huelva Comercio, a través de unas subvenciones que ha recibido la Junta de Andalucía, nos hemos volcado en las redes sociales, en los periódicos, en las radios, en todo. Es decir, tenemos campañas en todos para intentar concienciar un poco al consumidor a que apueste por el comercio local, por el pequeño comercio que somos nosotros", ha concluido.