Huelva Riega advierte de que las buenas reservas "no resuelven el déficit de agua de la provincia"

La Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, ha hecho balance este jueves del año hidrológico 2025-2026. - HUELVA RIEGA

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, ha hecho balance este jueves del año hidrológico 2025-2026, un ejercicio que ha calificado de "extraordinario" por la recuperación de las reservas de agua, pero que, señala, "vuelve a poner de manifiesto las carencias estructurales del sistema hídrico de la provincia", por lo que "no resuelven el déficit".

La entidad ha advertido de que "la situación favorable de los embalses no debe retrasar las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento y el futuro de los sectores productivos", ha indicado en una nota.

El presidente de Huelva Riega, Fernando González, y el gerente, Jorge Forné, han presentado los principales datos del ejercicio y han repasado la situación de las infraestructuras hidráulicas pendientes.

"Hemos tenido un año hidrológico extraordinario, que nos permite afrontar los próximos meses con tranquilidad. Pero sería un error confundir esta situación favorable con la solución de nuestros problemas. Huelva sigue teniendo un sistema deficitario y las infraestructuras que necesitamos continúan pendientes", ha señalado Fernando González.

El sistema Huelva ha cerrado el ejercicio con 768 hectómetros cúbicos almacenados, frente a los 587 del año anterior, lo que supone un incremento de 181 hectómetros cúbicos. Las reservas alcanzan así "el 73% de la capacidad del sistema, frente al 56% registrado al cierre del ejercicio anterior".

Los embalses del Andévalo y Chanza, que concentran la mayor parte de las reservas, almacenan conjuntamente 735,6 hectómetros cúbicos, el 75% de su capacidad. Por su parte, las presas de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras se encuentran al 59%.

El gerente de Huelva Riega, Jorge Forné, ha explicado que durante el año hidrológico se han registrado aportaciones de 764,91 hectómetros cúbicos al sistema, mientras que las pérdidas totales han ascendido a 599,15. De estas, 250 corresponden al consumo y 349,15 a evaporación, pérdidas en el transporte y aliviados.

"Las aportaciones de este año han permitido una recuperación muy significativa de las reservas. Tenemos más agua almacenada y una situación mejor que la del ejercicio anterior, pero seguimos dependiendo de las precipitaciones y de unas infraestructuras que no están dimensionadas para atender con garantías todas las necesidades", ha explicado Forné.

El gerente también ha destacado que el sistema se mantiene por encima del umbral de escasez moderada, establecido en 561 hectómetros cúbicos para el conjunto de Andévalo y Chanza, lo que "proporciona un margen favorable" de cara al nuevo ejercicio.

"UN DÉFICIT QUE LIMITA EL DESARROLLO"

Pese a la recuperación de las reservas, Huelva Riega ha insistido en que la cuenca presenta un "déficit estructural" estimado en unos 80 hectómetros cúbicos, que "condiciona la actividad económica y limita la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales, turísticos y agrícolas".

Huelva Riega advierte, además, de que "la provincia no ha podido avanzar hacia los volúmenes de agua previstos para 2027 en la planificación hidrológica, debido a que no se ha ejecutado ninguna de las infraestructuras contempladas" para incrementar la disponibilidad de recursos.

El Plan Hidrológico establece una demanda de 473,10 hectómetros cúbicos anuales para ese horizonte, frente a los 267,40 de la situación de partida. Sin embargo, "la falta de ejecución de las obras previstas impide disponer de los recursos adicionales necesarios para atender ese crecimiento".

"Esta situación evidencia que el problema hídrico de Huelva no depende únicamente de las precipitaciones, sino también del cumplimiento de una planificación que sigue pendiente de materializarse".

La asociación considera que esta situación afecta "tanto a las posibilidades de crecimiento de la provincia como a la seguridad del suministro actual". "Huelva tiene capacidad para seguir creciendo, para desarrollar nuevos proyectos industriales y para mantener una agricultura que genera empleo y riqueza. Lo que no podemos es seguir condicionando todas esas oportunidades a que llueva lo suficiente cada año", ha afirmado González.

El presidente ha reclamado "una planificación hidráulica que responda a las necesidades presentes y futuras de la provincia" y que permita superar la incertidumbre que soportan los usuarios del agua.

TRES INFRAESTRUCTURAS "PENDIENTES"

Durante la comparecencia, Huelva Riega ha repasado la situación de tres actuaciones que "acumulan años de tramitaciones, retrasos y compromisos pendientes" como son el Túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea y la adaptación de las captaciones del Guadiana al nuevo Convenio de Albufeira.

En relación con el Túnel de San Silvestre, la asociación ha recordado que el 96% de las reservas del sistema Huelva se encuentran al otro lado de esta infraestructura, construida en los años 70 y que no ha podido someterse a un mantenimiento adecuado durante las últimas décadas por la imposibilidad de interrumpir el suministro.

Las obras, adjudicadas en junio de 2023 por 68,4 millones de euros, se encuentran bloqueadas tras la suspensión comunicada en diciembre de 2025 para adaptar el proyecto a nuevos estudios del terreno. En septiembre de 2026, el Consejo de Obras Públicas se pronunció en contra del proyecto modificado.

Respecto a la presa de Alcolea, Huelva Riega ha recordado que las obras comenzaron en 2012 y quedaron pendientes de terminación tras la resolución del contrato en 2017. Aunque las administraciones han anunciado distintos avances para desbloquear la actuación, todavía no se ha materializado el acuerdo necesario para continuar las obras.

La asociación confía en que la reunión prevista para el próximo 21 de octubre entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía permita avanzar hacia la firma definitiva del protocolo. "Llevamos demasiados años escuchando anuncios sobre obras que no terminan de ejecutarse. Necesitamos acuerdos efectivos, plazos y decisiones administrativas que permitan pasar de los compromisos a las obras", ha reclamado Fernando González.

De otro lado, ha señalado que la revisión del Convenio de Albufeira representa "una oportunidad para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos en Huelva", al contemplar la posibilidad de captar hasta 60 hectómetros cúbicos anuales del Guadiana, entre octubre y mayo, sujetos al régimen de caudales pactado.

No obstante, la aplicación del acuerdo continúa pendiente de completar su tramitación en España, después de que la disolución de las Cortes interrumpiera el procedimiento parlamentario. Portugal ya ha aprobado el protocolo.

A esta cuestión administrativa, subraya, se suma la necesidad de ejecutar Bocachanza II, actuación "necesaria" para aprovechar los nuevos recursos. Según la información trasladada a Huelva Riega, "el Ministerio ha encomendado esta intervención a Acuaes, aunque todavía deben concretarse los criterios técnicos para desarrollar el proyecto".

Jorge Forné ha señalado que "el nuevo marco del Convenio de Albufeira abre posibilidades para disponer de más agua, pero necesitamos completar su tramitación y ejecutar las instalaciones que permitan captarla. También debemos resolver dónde almacenar esos recursos para poder utilizarlos cuando sean necesarios".

La entidad considera igualmente prioritaria la toma de la presa del Andévalo, que permitiría aprovechar todo el volumen embalsado sin comprometer el suministro de los municipios de la sierra ni el de la Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo.

Huelva Riega ha defendido la necesidad de incorporar otras fuentes de suministro, como las aguas subterráneas, regeneradas y desaladas, junto con los recursos superficiales.