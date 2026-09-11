El Infoca combate por tierra y con medios aéreos un incendio forestal declarado en un paraje de El Campillo (Huelva)

Imagen del incendio en el paraje Cerezuelo de El Campillo. - PLAN INFOCA

EL CAMPILLO (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja por cielo y tierra para combatir un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en el paraje Cerezuelo de El Campillo (Huelva).

Así, según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, en la zona se han desplegado cuatro medios aéreos: dos aviones de carga en tierra y dos helicópteros, uno ligero y otro semipesado.

Igualmente, por tierra trabajan un total de 15 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, cuatro vehículos autobombas y un bulldócer.