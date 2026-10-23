Intervenidas más de cinco toneladas de hachís en el río Guadiana en una operación conjunta de España y Portugal

Fardos de hachís intervenidos en el Guadiana, en Ayamonte (Huelva). - GUARDIA CIVIL

AYAMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, la GNR y la Policía Marítima Portuguesa han intervenido 127 fardos de hachís, que han arrojado un total de más de cinco toneladas, que habían sido lanzados al agua tras una persecución a una embarcación semirrígida cuatrimotora detectada aproximándose a la entrada del río Guadiana, en Ayamonte (Huelva).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos tuvieron lugar en la noche del 21 de octubre, cuando se detectó la embarcación en la entrada del río Guadiana en Ayamonte. Por ello, se coordinó un dispositivo por mar, tierra y aire para su localización, contando con agentes del Servicio Marítimo Provincial, Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, GRS y Servicio Aéreo.

Además, durante el despliegue, se contó con la colaboración de la GNR Marítima y la Policía Marítima Portuguesa, ya que se pudo observar que los tripulantes en la huida lanzaron múltiples fardos al mar. En total, se han recuperado 127 fardos de hachís, con un peso de unas cinco toneladas.

Durante la operación, los ocupantes abandonaron la embarcación, aprehendida y trasladada a dependencias policiales y permanece bajo custodia a disposición judicial, y huyeron por tierra y las investigaciones continúan ahora para localizar a las personas que se dieron a la fuga.