A prisión en Sevilla por transportar sin puntos en el carnet 3.500 litros de gasolina para narcolanchas

Detenido al transportar 3.500 litros de gasolina para narcolanchas - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de La Rinconada (Sevilla) ha detenido a dos personas al interceptar una furgoneta que transportaba 149 garrafas de gasolina con aproximadamente 3.500 litros de combustible destinadas, presuntamente, al abastecimiento de narcolanchas. El conductor, que llevó a cabo la conducción sin puntos en el carnet, ha ingresado en prisión provisional sin fianza por orden del Juzgado de Guardia de Sevilla.

La operación, denominada 'Moneyboxx', comenzó al conocer la existencia de una furgoneta que podría haber sido utilizada para el transporte de combustible para embarcaciones destinadas al narcotráfico, según ha referido el Instituto Armado en una nota.

Los profesionales establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento del vehículo en el que comprobaron que circulaba "a gran velocidad" por la autovía A-4, por lo que interceptaron el mismo a la altura del kilómetro 525 de la citada autovía, contando para ello con el apoyo de efectivos de Carmona y Los Alcores.

Tras ser inmovilizado, comprobaron que transportaba un total de 149 garrafas de gasolina, que contenían aproximadamente 3.500 litros de combustible.

El conductor carecía de permiso de conducción en vigor como consecuencia de la pérdida total de los puntos asignados. La Guardia Civil ha detenido tanto al conductor de la furgoneta como a la persona que figuraba como arrendataria del vehículo empleado para el transporte del combustible.

Por el momento, la investigación permanece abierta y no se descartan futuras detenciones. La actuación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de La Rinconada, con el apoyo de patrullas territoriales pertenecientes a la primera y quinta Compañías de la Comandancia de Sevilla.