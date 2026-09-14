Investigado por conducir un turismo en Punta Umbría (Huelva) cuadriplicando la tasa de alcohol

Guardia Civil de Tráfico en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva investigan al conductor de un turismo que cuadruplicaba la tasa máxima permitida de alcohol en aire espirado en el término municipal de Punta Umbría.

Según informa el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron cuando se realizaba un punto de verificación de alcoholemia y drogas establecido en la A-5051 por efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva.

Sometido su conductor a las preceptivas pruebas de detección de alcohol y drogas, se constató la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando unas tasas de alcohol en aire espirado de 1,03 mg/l en la primera prueba y 1,00 mg/l en la segunda, tasa que cuadruplicaba la máxima permitida, habida cuenta de que la tasa máxima permitida es de 0,25 mg/l.

La Guardia Civil recuerda que el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con tasas superiores a 0,60 miligramos/litro, se encuentra recogido en el artículo 379 del Código Penal y puede ser castigado con la pena de presión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Desde la Guardia Civil recuerdan que la conducción bajo los efectos de alcohol "constituye una de las principales causas de siniestralidad en carretera" y pone "en grave riesgo" la seguridad propia y la del resto de usuarios de la vía. Por ello, insisten en la importancia de "respetar" las normas de tráfico y evitar el consumo de alcohol si se va a conducir.