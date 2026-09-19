Maíllo reclama a la Junta una política de prevención con ayudas "inmediatas" para municipios afectados por los incendios

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en la concentración por el mundo rural y contra los incendios convocada por 'Huelva Renace' y 'Fuegos Nunca Más'. En la Plaza Doce de Octubre. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reclamado este sábado que los incendios forestales registrados este verano en la provincia de Huelva "no caigan en el olvido" y ha exigido a la Junta de Andalucía "ayudas inmediatas" para los municipios afectados, medidas para recuperar su tejido social y productivo y una política "permanente" de prevención que "permita evitar nuevas catástrofes".

En declaraciones a los medios durante su participación en la concentración celebrada en Huelva contra los incendios forestales, Maíllo ha advertido de que "todavía tenemos que seguir apagando los incendios" y que sería "un acto de irresponsabilidad dejarlos caer en el olvido".

Asimismo, el portavoz parlamentario se ha referido especialmente al incendio que ha asolado Berrocal y ha afectado a otros términos municipales como Zalamea la Real, Valverde del Camino o Niebla, además de a otras localidades de la provincia de Huelva.

"Tenemos que seguir poniéndolo en el foco porque, si se olvida, estaremos sembrando la semilla para que vuelva a repetirse, y no podemos consentirlo", ha manifestado, subrayando que Berrocal no aguanta un tercer incendio tan desolador como este".

Al hilo, el portavoz de Por Andalucía ha defendido que, junto a las ayudas "urgentes", es "imprescindible" recuperar el tejido económico y social de las zonas afectadas para impedir el abandono de los pueblos. A su juicio, la respuesta ante los incendios debe ir mucho más allá de la extinción de las llamas.

"Estamos hablando del mantenimiento del mundo rural, que vertebra la ordenación territorial de Andalucía. Por eso estamos hablando de algo más que de un incendio", ha señalado.

Maíllo ha insistido en que "los incendios se apagan en invierno" mediante la prevención, la planificación y la disposición de recursos suficientes.

"El mayor favor que se puede hacer ahora mismo a las zonas afectadas, ya sea en Huelva o en Almería, es no olvidarlas y mantener como una prioridad la recomposición de sus tejidos sociales y económicos, porque, en caso contrario, se producirá el abandono definitivo de estos territorios", ha advertido.

En este sentido, ha defendido que "cuidar el mundo rural es cuidar Andalucía" y ha reclamado una actuación pública que combine las ayudas inmediatas con políticas a largo plazo destinadas a fijar población, recuperar las actividades económicas y restaurar las zonas quemadas.

CRÍTICAS AL RECHAZO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por otro lado, el portavoz de Por Andalucía ha lamentado que el Partido Popular haya rechazado la creación de una comisión de investigación sobre los incendios forestales registrados este verano.

A su juicio, esta comisión habría permitido analizar lo ocurrido, esclarecer las posibles deficiencias y acordar medidas de prevención para "evitar que episodios de esta magnitud vuelvan a repetirse".

Maíllo ha asegurado que tanto el Grupo Parlamentario Por Andalucía como Izquierda Unida harán "todo lo que esté en sus manos" para mantener este asunto en el debate público, impulsar propuestas preventivas, apoyar al tejido productivo y favorecer la recuperación de los territorios afectados.

Asimismo, ha reclamado el fortalecimiento del dispositivo andaluz contra los incendios forestales. "Necesitamos un Infoca público, permanente durante todo el año y que encuentre en la previsión y en la prevención la clave para apagar los incendios", ha declarado.

El portavoz parlamentario ha considerado que la defensa del medio rural y la prevención de los incendios deberían constituir "una causa transversal" compartida por todos los partidos políticos. Sin embargo, ha criticado que Andalucía cuenta con "un Gobierno de alianza entre el Partido Popular y Vox que niega el cambio climático".

Maíllo ha aludido al acuerdo suscrito por ambas formaciones y ha criticado que consideren la agenda verde y la lucha contra la crisis climática como obstáculos para el desarrollo económico de Andalucía.

"Estamos ante un Gobierno negacionista y ante un Moreno Bonilla absolutamente vencido por las políticas negacionistas de Vox", ha afirmado.

Frente a esta situación, ha anunciado que Por Andalucía asumirá "la bandera del no olvido" y continuará proponiendo medidas concretas para proteger el territorio y el medio rural.

Además, ha advertido de que la falta de respuestas por parte de la Junta deberá traducirse en "una movilización cada vez mayor en defensa del mundo rural, que es el principal afectado por los incendios en Andalucía".