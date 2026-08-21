María Márquez (PSOE) subraya que "55.100 hectáreas quemadas en Huelva no pueden convertirse en una cifra más"

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, junto a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, en su reunión este viernes con alcaldes y portavoces socialistas de muncipios afectados por el incendio de Niebla. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha alertado de "la gravedad" de los datos de incendios este año en la provincia de Huelva y subraya que se han producido "155 incendios y 55.100 hectáreas afectadas hasta el 18 de agosto", lo que "supone el 18,69% de toda la superficie quemada en España". Además, ha señalado que "uno de cada cinco incendios registrados en Andalucía durante 2026 se ha producido en Huelva".

Así lo ha manifestado Márquez tras una reunión mantenida junto a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, con alcaldes y portavoces socialistas de los municipios afectados por el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla --ya controlado desde este jueves-- para analizar la situación y trasladar sus necesidades.

La socialista ha señalado que el incendio de Niebla, "con unas 45.800 hectáreas afectadas" --33.000 quemadas, según ha indicado la Junta de Andalucía--, es el de mayor magnitud, pero "también se han visto gravemente afectados" municipios como San Bartolomé de la Torre, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos y Escacena del Campo, "donde el fuego ha golpeado al paraje natural de Pata del Caballo".

"Estamos ante una situación extraordinariamente grave que afecta a nuestros municipios, nuestros montes, nuestra agricultura y ganadería y a un patrimonio natural que tardará décadas en recuperarse", ha subrayado Márquez.

En este sentido, la dirigente socialista ha reclamado recursos para la recuperación de las zonas afectadas y un "refuerzo" de la prevención y la gestión forestal. "El problema no termina cuando se apagan las llamas. Ahora toca recuperar el territorio, ayudar a los afectados y aprender de lo ocurrido para estar mejor preparados".

La vicesecretaria general del PSOE de Huelva ha recordado también "las denuncias realizadas por el sector forestal" sobre "la situación de la inversión en gestión forestal" y las reivindicaciones de los trabajadores del Infoca "para disponer de los medios humanos necesarios para afrontar las campañas de incendios".

"Los profesionales del Infoca están demostrando una vez más su enorme compromiso y profesionalidad, pero no podemos pedirles que hagan milagros. La prevención, la gestión del monte, la limpieza de los espacios forestales y unos equipos suficientemente dimensionados son fundamentales para afrontar una realidad en la que el cambio climático está agravando el riesgo y la virulencia de los incendios", ha manifestado.

Márquez ha defendido que el PSOE "seguirá al lado de los municipios y de las familias afectadas" y ha reclamado a las administraciones "coordinación, recursos y responsabilidades". "55.100 hectáreas quemadas, 155 incendios y casi una de cada cinco hectáreas quemadas en España están en Huelva. No podemos asumirlo como algo normal ni inevitable", ha concluido María Márquez.