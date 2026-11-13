Moreno pregunta "dónde está el dinero" para mantenimiento del AVE a Andalucía: "¿Los del Peugeot metieron la mano?"

1133713.1.260.149.20261113145602 El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto público de campaña del 29N en Huelva. A 13 de noviembre de 2026 en Huelva (Andalucía, España). El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha denunciado este jueves la "falta de inversión" en Andalucía durante los ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en infraestructuras ferroviarias, y ha preguntado "dónde está el dinero" para mantenimiento del AVE a esta comunidad y si los "del Peugeot metieron la mano".

"Ahora nos llega información que hay un juez investigando mordidas en el mantenimiento de las vías del corredor sur; ¿qué me están diciendo, que Koldo (García), (José Luis) Ábalos, los del Peugot, metieron la mano en el mantenimiento de esas vías y que eso ha podido ocasionar los accidentes?, es que es muy grave", ha manifestado Juanma Moreno en un acto electoral en Huelva en el primer por la campaña de los comicios generales del 29 de noviembre.

Ha manifestado que el "máximo exponente" y lo "más grave" de esa "falta de inversión" del Gobierno en la línea ferroviaria entre Andalucía y Madrid han sido los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo) en este año, con la pérdida de 115 vidas.

Juanma Moreno ha denunciado que el Gobierno ni "asumió responsabilidades" ni examinño lo que ocurrió en Adamuz, de manera que al final, "ha ocurrido, al final pasa lo que tenía que pasar, otro nuevo accidente", en Urda. "Eso es algo inconcebible, nunca en la historia de la alta velocidad ha habido accidentes tan graves", ha agregado Juanma Moreno, quien se ha preguntado "cómo han podido deteriorarse tanto los ferrocarriles" con la consecuencia de pérdidas de vida. "¿Cómo han podido permitir que no sepamos qué es lo que ha sucedido a lo largo de diez meses (tiempo transcurrido entre el accidente de Adamuz y el de Urda)?", ha planteado el presidente andaluz, quien ha añadido que incluso la Fiscalía Europea, a instancias propias, ha abierto una investigación para ver si el dinero que dio Europa de los fondos Next Generation al Gobierno central "se ha gastado en lo que se tenía que gastar, en implantar sistemas de seguridad como los tiene el resto de Europa".

"¿Dónde está ese dinero?", según ha preguntado Juanma Moreno, garantizando que si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno, hará una "auditoría kilómetro a kilómetro del corredor sur desde Madrid a Andalucía" para saber "qué ha pasado con el dinero, dónde está y quién se lo ha podido llevar", y para que se "nos devuelva la seguridad en nuestros trenes y podamos viajar con tranquilidad".

Moreno ha denunciado además que el Gobierno central no ha sido "capaz de buscar alternativas" ante el actual cierre de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid: "Otra vez estamos aislados, lo que va a tener un impacto económico brutal en los puentes y en las navidades".