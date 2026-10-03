El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en agosto crece en la tasa interanual

Archivo - Polígono industrial Cantalgallo en Aracena. - DIPUTACIÓN DE HUELVA. - Archivo

HUELVA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en agosto fue 14.918 compañías, lo que supone un aumento del 0,7% con respecto al mismo mes del año anterior, ya que se cifraron 14.812 empresas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Además, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del octavo mes de 2026, 14.918 empresas, supone un descenso del 1,56% con respecto a julio, ya que se cifraron 15.155 compañías.

Estas cifras van a la par de la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de agosto asciende a 250.383, registrando un crecimiento del 1,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena).

No obstante, a partir de enero de 2026 la variable actividad contenida en este fichero está codificada de acuerdo con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025). Este cambio supone una ruptura en la serie mensual de empresas según actividad económica.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de agosto en la provincia de Huelva fue el de servicios con 10.448 (1,15% menos que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, 2.215 (descenso del 3,19%); y el de la construcción, con 1.355, que también baja; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 900, que desciende cuatro compañías.

Con respecto a la actividad económica de las empresas inscritas en el octavo mes del año, 3.305 pertenecen al comercio al por mayor y por menor; 2.304 a la hostelería; 626 al transporte y almacenamiento; 39 a actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos; 94 a Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información; 202 a las actividades financieras y de seguros; 306 a actividades inmobiliarias y 693 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Igualmente, se inscribieron 706 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares; 286 con la educación; 516 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales; 315 pertenecen a actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento; 918 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 957 empresas inscritas en otros servicios.

Por otro lado, 26 empresas están relacionadas con las industrias extractivas; 799 con la industria manufacturera; 26 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y 49 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

El mayor número de empresas en agosto son las que tienen de uno a dos asalariados, con 7.109 compañías, mientras que tan solo había 45 con 250 o más trabajadores, número que supone un descenso con respecto al mes pasado, que registró 48 compañías.

Asimismo, hasta agosto de 2026, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 6.997 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.710. Por otro lado, la provincia cuenta con 650 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 243 cooperativas.

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en agosto a 155.130 personas, que supone un descenso del 1,9% con respecto a julio, ya que se registraron 158.252 empleados. Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 42.406 empleados, que supone, por tanto, un descenso con respecto al pasado mes (43.522). El segundo tipo de empresas son las que reúne de 20 a 49 trabajadores que contabilizaron 22.383 empleados.

Por otra parte, por sectores, el de servicios es el que aglutina un mayor número de trabajadores en agosto, concretamente, 104.609, que experimenta un descenso del 2,8%; seguido de agricultura con 20.885 que aumenta en un 1,8%; industria, con 17.906; y construcción con 11.730.