Horario de invierno: cuándo vuelve a cambiar la hora en España en 2026 y por qué tendremos un día de 25 horas

Archivo - Varios relojes, a 20 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con el otoño ya en marcha y los días cada vez más cortos, vuelve una de las preguntas habituales de estas fechas: cuándo se cambia la hora para pasar del horario de verano al horario de invierno.

En 2026, el cambio se producirá el domingo 25 de octubre. Esa madrugada, los relojes deberán retrasarse una hora: en la Península y Baleares, a las 3.00 volverán a ser las 2.00, mientras que en Canarias a las 2.00 será la 1.00. Como consecuencia, ese domingo tendrá oficialmente 25 horas, según el calendario publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Puntos clave:

Cuándo cambia la hora: domingo 25 de octubre de 2026.

Qué hay que hacer: retrasar el reloj una hora.

Península y Baleares: a las 3.00 serán de nuevo las 2.00.

Canarias: a las 2.00 volverá a ser la 1.00.

Duración del día: el 25 de octubre tendrá oficialmente 25 horas.

¿CUÁNDO EMPIEZA EL HORARIO DE INVIERNO EN ESPAÑA?

El horario de invierno entrará en vigor en España el domingo 25 de octubre de 2026, coincidiendo con el final del periodo de hora de verano, tal y como recoge el calendario oficial publicado en el BOE, donde se explica que el cambio se realiza el último domingo de octubre.

A partir de ese momento, España mantendrá el horario de invierno hasta el siguiente cambio estacional, previsto para marzo de 2027.

¿HAY QUE ADELANTAR O ATRASAR EL RELOJ?

Con el paso al horario de invierno hay que retrasar el reloj una hora. Así, en la Península y Baleares, a las 3.00 horas volverán a ser las 2.00 horas. En Canarias, que mantienen una hora menos respecto al territorio peninsular, el cambio se producirá una hora antes: a las 2.00 volverá a ser la 1.00.

¿POR QUÉ EL 25 DE OCTUBRE TENDRÁ 25 HORAS?

El cambio al horario de invierno tiene una particularidad: esa noche se repite una hora. Cuando el reloj marque las 3.00 de la madrugada en la Península y Baleares, volverán a ser las 2.00. Ese retroceso de sesenta minutos hace que el domingo 25 de octubre dure oficialmente 25 horas en lugar de las 24 habituales.

En Canarias ocurrirá lo mismo una hora antes: a las 2.00 volverá a ser la 1.00. Por eso, además de retrasar el reloj, esa madrugada tendremos, sobre el papel, una hora más de día.

¿SEGUIRÁ HABIENDO CAMBIO DE HORA EN ESPAÑA?

Por ahora, sí. Aunque desde hace años se debate en Europa la posibilidad de poner fin a los cambios de hora estacionales, esa reforma sigue sin aprobarse. De hecho, el BOE recuerda que la propuesta de la Comisión Europea para eliminarlos no ha sido adoptada y que en España continúa vigente el sistema actual de cambio horario.