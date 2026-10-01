MAPA | ¿Cuáles son los municipios más ricos de España y los más pobres? Consulta tu municipio

Renta por municipios de más de 1.000 habitantes --excepto el País Vasco y Navarra- EPDATA

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha publicado este miércoles la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes en 2024--excepto el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común--, que ofrece una perspectiva integral de la renta personal bruta media en cada localidad, así como una estimación de la renta disponible.

En el conjunto de España, en el año 2024 la renta bruta media ascendió a 33.239 euros, con una tasa de variación anual del 6%, mientras que la renta disponible media registró un valor de 26.616 euros, al crecer un 5,5%.

MAPA POR MUNICIPIOS

Consulta en este mapa la renta media de los municipios de España, según los datos de la AEAT.

¿CUÁLES SON LOS MUNICIPIOS MÁS RICOS DE ESPAÑA?

Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2024, por sexto año consecutivo, como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 92.564 euros, lo que supone un incremento del 5,2% respecto a 2023. La renta media disponible se ha elevado hasta los 66.690 euros, desde los 63.290 euros de 2023.

Al segundo lugar se dispara desde el puesto 56 en 2023 al puesto 2 en 2024 Benahavís (Málaga), con una renta bruta media de 79.041 euros, frente a los 43.159 de 2023, y una renta disponible media de 59.730 euros --respecto a los 33.539 euros del año anterior--, previsiblemente por el traslado del propietario o propietarios de alguna gran fortuna a dicho municipio, lo que hace que se eleve considerablemente la media.

Por su parte, cae desde la segunda a la tercera posición el municipio madrileño de Boadilla del Monte, con una renta bruta media de 76.478 euros y una renta disponible media de 55.795 euros, mayor que el ejercicio anterior.

En cuarto, quinto y sexto puesto se sitúan los municipios barceloneses de Matadepera, con una renta bruta media de 76.238 euros, Sant Just Desvern (69.706 euros) y Sant Cugat del Vallès (69.096 euros).

Cierran el 'top 10' de municipios con mayor renta bruta media Alcobendas (Madrid), Alella (Barcelona), Torrelodones (Madrid) y Cabrils (Barcelona) .

Así, las provincias de Madrid y Barcelona concentran la mayor parte de municipios del 'top 10' con mayor renta. En concreto, Madrid reúne cuatro y Barcelona, cinco, mientras que Málaga anota uno en esta ocasión.

LOS MUNICIPIOS CON MENOR RENTA

En el otro extremo de la lista figura como el municipio de menor renta Guadahortuna (Granada), con una renta bruta media de 14.514 euros.

Le siguen, con rentas entre los 15.000 y los 16.000 euros, Benamargosa (Málaga), Puerto Serrano (Cádiz), Montejícar (Granada), Colomera (Granada), Puebla de Obando (Badajoz), Higuera de Vargas (Badajoz), Zahínos (Badajoz) y La Parra (Badajoz).