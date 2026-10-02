Decreto de vivienda en España, en directo: votación y resultado en el Congreso, acampada en Sol y última hora

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 2 octubre 2026 8:32
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MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha avanzado que votará a favor en el Congreso del decreto de vivienda que incluye bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, mientras que votará en contra del texto que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler.

Los dos decretos ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado y se votarán este mismo viernes en el Pleno del Congreso, que tiene que decidir si los convalida o los deroga.

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Junts presentará al PSOE una propuesta de propia en vivienda este viernes, que aseguran que ya está preparada, para que sirva de punto de partida "si el PSOE quiere avanzar hacia una solución real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario".

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado este viernes de "incomprensible e irresponsable" que Junts rechace validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y les ha instado a rectificar.

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Sumar ha acusado a Junts de "aliarse con la especulación y el fascismo" ante su rechazo a los dos decretos de vivienda que se someterán a votación mañana en el pleno del Congreso.

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El Ministerio de Vivienda ha rechazado algunos de los "aspectos planteados por Junts" este jueves para anunciar su voto en contra de los dos decretos sobre vivienda que se votarán este viernes en el Congreso y afirma que "incorporan enervaciones exigidas por Junts en muchas ocasiones".

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