Decreto de vivienda en España, en directo: votación y resultado en el Congreso, acampada en Sol y última hora

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha avanzado que votará a favor en el Congreso del decreto de vivienda que incluye bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, mientras que votará en contra del texto que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler.

Los dos decretos ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado y se votarán este mismo viernes en el Pleno del Congreso, que tiene que decidir si los convalida o los deroga.

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