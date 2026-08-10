Palos de la Frontera (Huelva) se prepara para vivir sus fiestas en honor a la Virgen de los Milagros

Preparativos en Palos de la Frontera para las fiestas en honor a la Virgen de los Milagros. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Palos de la Frontera (Huelva) ya cuenta los días para vivir sus fiestas grandes en honor a la Virgen de los Milagros. Será el próximo 13 de agosto cuando arranque una intensa agenda que llenará el recinto ferial del municipio de ambiente, tradición y celebración hasta el domingo, 16 de agosto.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, durante estas jornadas, palermos y visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades, eventos y propuestas para todas las edades, en unas fiestas que tienen como protagonista a la patrona de Palos de la Frontera.

Mientras tanto, los operarios municipales trabajan para dejarlo todo a punto de cara al inicio del calendario de festejos. Cuatro jornadas intensas en las que Palos de la Frontera se convierte en una gran celebración, con una amplia agenda de actividades pensada para disfrutar en familia, con amigos y compartir el ambiente festivo.

La puesta a punto del recinto ferial no se limita a estos últimos días. Durante los meses de invierno y primavera se ha ejecutado la segunda fase del proyecto de remodelación de este espacio, con una actuación centrada especialmente en la mejora de los servicios de saneamientos y suministros.

Una intervención que busca facilitar el acceso a estos servicios de los usuarios de las casetas y mejorar las condiciones de salubridad, seguridad y estética del recinto. Para ello, se han soterrado las canalizaciones de agua, los desagües y la instalación eléctrica.

"Estamos ultimando todos los detalles para que Palos viva sus fiestas grandes, llenas de alegría, tradición y convivencia. Hemos trabajado durante meses para mejorar nuestro recinto ferial y queremos que palermos y visitantes disfruten al máximo de estos días tan especiales junto a nuestra patrona, la Virgen de los Milagros", ha señalado la alcaldesa, Milagros Romero.

Además, esta edición incorpora importantes novedades en la imagen de las casetas. Todas cuentan ya con una nueva estructura y elementos unificados, como toldos y lonas laterales y frontales, lo que permite ofrecer una estética más cuidada y homogénea al recinto. Cada uno de los titulares de las casetas dispondrá también de un nuevo mostrador de madera, un elemento pensado para mejorar la funcionalidad de estos espacios y facilitar el día a día durante las fiestas.

Todos los servicios municipales se encuentran ya volcados en los preparativos de las fiestas en honor a la Virgen de los Milagros. Operarios de obras, electricidad, jardinería, limpieza y aguas trabajan estos días de forma coordinada para que cada detalle esté a punto y todo funcione a la perfección durante estas jornadas.