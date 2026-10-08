Palos de la Frontera y el Recreativo de Huelva unen historia y fútbol en una camiseta por el 12 de octubre

Presentación de la camiseta conmemorativa del Recreativo de Huelva con motivo del Día de la Hispanidad. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera y el Recreativo de Huelva han presentado este jueves una camiseta conmemorativa con motivo del Día de la Hispanidad. Una colaboración que une la historia de la Cuna del Descubrimiento de América con la del Decano del fútbol español en una fecha "especialmente significativa" para la provincia de Huelva.

Según ha indicado el Ayuntamiento en un anota, la presentación tenía lugar en el Muelle de las Carabelas, en La Rábida, un escenario estrechamente ligado a la gesta colombina. El espacio "perfecto" para conocer una equipación que el Recreativo lucirá este domingo, en la víspera del 12 de octubre, durante su encuentro ante el Atlético Sanluqueño.

Al acto han asistido la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; Antonio Manuel Carrasco y Luci Martín, en representación del Recreativo de Huelva; el presidente de la Diputación, David Toscano, y miembros del equipo de Gobierno del consistorio palermo.

La alcaldesa de Palos de la Frontera ha destacado el vínculo con la historia y el significado que tiene compartir esta iniciativa con el Recreativo. "Alcanzamos la mayor gesta de la historia y somos el Decano del fútbol español. Formamos parte de la historia", ha señalado.

Romero ha agradecido además al Recreativo el gesto de contar con el Consistorio palermo para la creación de esta camiseta con motivo del 12 de octubre, una fecha que, como ha explicado, tiene un significado especial para el municipio. "Es un día importante para toda España, pero en especial para los palermos".

La camiseta tendrá una edición limitada de 250 unidades y podrá adquirirse desde este viernes en la tienda oficial del Recreativo de Huelva. La equipación incorpora referencias a la historia de Palos y al vínculo de la provincia con el 12 de octubre.

Este domingo, el Recreativo estrenará la camiseta ante el Atlético Sanluqueño, llevando al terreno de juego una colaboración entre "dos referentes de la historia de Huelva: Palos de la Frontera y el Decano del fútbol español".